Recuperan motocicleta robada en Los Benitos, Colón

Oficiales municipales encontraron la unidad durante un recorrido preventivo y la entregaron a la Fiscalía de Querétaro para continuar las investigaciones.

Policía Municipal resguarda una motocicleta robada en Los Benitos, Colón.

La motocicleta Vento fue localizada aparentemente abandonada durante un recorrido preventivo en Los Benitos

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 10 de julio de 2026.— Una motocicleta marca Vento con reporte de robo vigente fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Municipal durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Los Benitos.

Los oficiales detectaron la unidad en aparente estado de abandono, por lo que realizaron una inspección de sus números de identificación vehicular y consultaron la información en las plataformas oficiales.

Tenía reporte de robo desde junio

La revisión confirmó que la motocicleta contaba con un reporte de robo vigente correspondiente a junio de 2026, informó la corporación municipal.

Ante el resultado de la consulta, los policías aseguraron la unidad y la trasladaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro para integrarla a la carpeta de investigación correspondiente por el posible delito de robo equiparado.

El aseguramiento ocurrió durante patrullajes focalizados implementados en comunidades y sectores considerados prioritarios dentro del municipio de Colón.

Casos similares han derivado en investigaciones y vinculaciones a proceso por robo de motocicletas en Querétaro, mientras que otras unidades con reporte vigente han sido detectadas durante recorridos policiales en la capital del estado.

Fiscalía investigará el origen de la unidad

La Fiscalía deberá verificar las circunstancias en las que fue encontrada la motocicleta, acreditar su propiedad y determinar si existen personas relacionadas con el robo o posesión de la unidad.

En junio, corporaciones estatales y municipales desplegaron otro operativo relacionado con un robo cometido en una empresa de Colón, que concluyó con la captura de cuatro personas sobre la autopista México-Querétaro.

La Policía Municipal pidió a la población reportar vehículos abandonados o sospechosos al número de emergencias 9-1-1 para que sean revisados por las autoridades.

colon gobierno seguridad criminalidad

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