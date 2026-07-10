Colón, 10 de julio de 2026.— Una motocicleta marca Vento con reporte de robo vigente fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Municipal durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Los Benitos.
Los oficiales detectaron la unidad en aparente estado de abandono, por lo que realizaron una inspección de sus números de identificación vehicular y consultaron la información en las plataformas oficiales.
Tenía reporte de robo desde junio
La revisión confirmó que la motocicleta contaba con un reporte de robo vigente correspondiente a junio de 2026, informó la corporación municipal.
Ante el resultado de la consulta, los policías aseguraron la unidad y la trasladaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro para integrarla a la carpeta de investigación correspondiente por el posible delito de robo equiparado.
El aseguramiento ocurrió durante patrullajes focalizados implementados en comunidades y sectores considerados prioritarios dentro del municipio de Colón.
Casos similares han derivado en investigaciones y vinculaciones a proceso por robo de motocicletas en Querétaro, mientras que otras unidades con reporte vigente han sido detectadas durante recorridos policiales en la capital del estado.
Fiscalía investigará el origen de la unidad
La Fiscalía deberá verificar las circunstancias en las que fue encontrada la motocicleta, acreditar su propiedad y determinar si existen personas relacionadas con el robo o posesión de la unidad.
En junio, corporaciones estatales y municipales desplegaron otro operativo relacionado con un robo cometido en una empresa de Colón, que concluyó con la captura de cuatro personas sobre la autopista México-Querétaro.
La Policía Municipal pidió a la población reportar vehículos abandonados o sospechosos al número de emergencias 9-1-1 para que sean revisados por las autoridades.