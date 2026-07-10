Recibe familia de Santa Cruz Escandón cuarto con baño del IVEQ en San Juan del Río

El IVEQ reportó alrededor de 500 acciones de vivienda durante 2025, distribuidas en los 18 municipios del estado.

Mauricio Kuri saluda a una beneficiaria del programa de vivienda en Santa Cruz Escandón

El gobernador Mauricio Kuri González saluda a una integrante de la familia beneficiaria durante la entrega del cuarto con baño en Santa Cruz Escandón, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Una familia de la comunidad Santa Cruz Escandón recibió un cuarto equipado con baño mediante el Programa de Vivienda para Personas en Estado de Vulnerabilidad, en una entrega que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González al cierre de una gira de trabajo por San Juan del Río.

El esquema opera con una fórmula de corresponsabilidad: el Gobierno del Estado realiza la inversión de cada proyecto y las personas beneficiarias aportan el espacio para la construcción, explicó el titular del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Carlos Astudillo Suárez.

Mauricio Kuri recorre la vivienda entregada junto a una beneficiaria en Santa Cruz Escand\u00f3n El recorrido por el espacio entregado; el Gobierno del Estado financió la construcción y la familia aportó el terreno. rotativo.com.mx

Con ese modelo, que tiene alcance en los 18 municipios, durante 2025 se realizaron alrededor de 500 acciones de vivienda distribuidas en todo el estado, considerando los diferentes programas del instituto, algunos de los cuales también contemplan la participación de los gobiernos municipales, precisó el funcionario.

Astudillo Suárez sostuvo que este tipo de acciones responde a una de las demandas más sensibles de la población y atiende la instrucción del Ejecutivo estatal de mejorar las condiciones de vida de las y los queretanos.

Autoridades estatales y la familia beneficiaria muestran el certificado de vivienda en Santa Cruz Escand\u00f3n La familia beneficiaria recibió el certificado de vivienda del programa estatal, acompañada por funcionarios en Santa Cruz Escandón. rotativo.com.mx

La entrega en Santa Cruz Escandón se suma a intervenciones recientes del instituto, como la vivienda accesible que una familia de El Granjeno, Huimilpan, recibió con adecuaciones para una persona usuaria de silla de ruedas.

Para participar en el Programa de Vivienda para Personas en Estado de Vulnerabilidad se realiza un estudio socioeconómico de quienes solicitan el apoyo y se validan aspectos jurídicos y administrativos, entre ellos acreditar una situación de vulnerabilidad.

La gira por San Juan del Río forma parte de la estrategia de presencia territorial con la que el Gobierno del Estado ha acercado programas y trámites al municipio durante este año.

gobierno mauricio kuri roberto cabrera iveq

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