San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Una familia de la comunidad Santa Cruz Escandón recibió un cuarto equipado con baño mediante el Programa de Vivienda para Personas en Estado de Vulnerabilidad, en una entrega que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González al cierre de una gira de trabajo por San Juan del Río.
El esquema opera con una fórmula de corresponsabilidad: el Gobierno del Estado realiza la inversión de cada proyecto y las personas beneficiarias aportan el espacio para la construcción, explicó el titular del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Carlos Astudillo Suárez.
El recorrido por el espacio entregado; el Gobierno del Estado financió la construcción y la familia aportó el terreno. rotativo.com.mx
Con ese modelo, que tiene alcance en los 18 municipios, durante 2025 se realizaron alrededor de 500 acciones de vivienda distribuidas en todo el estado, considerando los diferentes programas del instituto, algunos de los cuales también contemplan la participación de los gobiernos municipales, precisó el funcionario.
Astudillo Suárez sostuvo que este tipo de acciones responde a una de las demandas más sensibles de la población y atiende la instrucción del Ejecutivo estatal de mejorar las condiciones de vida de las y los queretanos.
La familia beneficiaria recibió el certificado de vivienda del programa estatal, acompañada por funcionarios en Santa Cruz Escandón. rotativo.com.mx
La entrega en Santa Cruz Escandón se suma a intervenciones recientes del instituto, como la vivienda accesible que una familia de El Granjeno, Huimilpan, recibió con adecuaciones para una persona usuaria de silla de ruedas.
Para participar en el Programa de Vivienda para Personas en Estado de Vulnerabilidad se realiza un estudio socioeconómico de quienes solicitan el apoyo y se validan aspectos jurídicos y administrativos, entre ellos acreditar una situación de vulnerabilidad.
La gira por San Juan del Río forma parte de la estrategia de presencia territorial con la que el Gobierno del Estado ha acercado programas y trámites al municipio durante este año.