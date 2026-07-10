MC ve viable una gobernadora en Querétaro y empuja derogar candado de paridad

La coordinadora Teresita Calzada recordó la iniciativa de su partido para derogar el transitorio tercero de la Constitución local sobre paridad en la gubernatura.

Teresita Calzada muestra el documento de la iniciativa de Movimiento Ciudadano durante la sesión de la comisión legislativa

Teresita Calzada, coordinadora de Movimiento Ciudadano, exhibe la iniciativa que deroga el transitorio tercero de la Constitución local, relativo a la paridad de género para la gubernatura de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de julio de 2026.- La coordinadora de la Fracción Legislativa de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada, consideró que "una mujer podría ser elegida constitucionalmente para la gubernatura de Querétaro" en la contienda electoral de 2027, al estimar que la entidad cuenta con mujeres competitivas en cada uno de los partidos políticos.

Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, donde se aprobó el dictamen de la reforma electoral estatal, la legisladora recordó que el 16 de enero de 2026 su partido presentó una iniciativa para derogar el transitorio tercero de la Constitución local, relativo a la paridad de género para la gubernatura del estado.

Calzada, quien a inicios de julio votó en contra de la reforma constitucional que suma la injerencia extranjera como causa de nulidad electoral, sostuvo que México vive un momento histórico en representación femenina, con una presidenta y 13 gobernadoras, y ubicó a Querétaro como ejemplo en muchos temas rumbo al proceso de 2027, en el que se renovarán la gubernatura y los ayuntamientos.

legislatura politica elecciones paridad

Reciente

Roberto Cabrera presenta la rehabilitación de vialidades en La Peña durante la entrega de obras en San Juan del Río.
San Juan del Río

Rehabilitan 8.8 kilómetros de vialidades en San Juan del Río

La intervención abarcó 58 mil 324 metros cuadrados de pavimento, red de agua potable, banquetas y señalamiento urbano.

Policía Municipal resguarda una motocicleta robada en Los Benitos, Colón.
San Juan del Río

Recuperan motocicleta robada en Los Benitos, Colón

Oficiales municipales encontraron la unidad durante un recorrido preventivo y la entregaron a la Fiscalía de Querétaro para continuar las investigaciones.

Felifer Macías sonríe durante la reunión con directores de medios en Querétaro
Editorial

Alista Municipio de Querétaro operativo por cierre parcial de Bernardo Quintana

Felifer Macías pidió a directores de medios comunicar de manera sensible y oportuna las acciones ante la ampliación del puente de El Pedregal.

Mauricio Kuri saluda a una beneficiaria del programa de vivienda en Santa Cruz Escandón
San Juan del Río

Recibe familia de Santa Cruz Escandón cuarto con baño del IVEQ en San Juan del Río

El IVEQ reportó alrededor de 500 acciones de vivienda durante 2025, distribuidas en los 18 municipios del estado.