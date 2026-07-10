Querétaro, 10 de julio de 2026.- La coordinadora de la Fracción Legislativa de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada, consideró que "una mujer podría ser elegida constitucionalmente para la gubernatura de Querétaro" en la contienda electoral de 2027, al estimar que la entidad cuenta con mujeres competitivas en cada uno de los partidos políticos.
Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, donde se aprobó el dictamen de la reforma electoral estatal, la legisladora recordó que el 16 de enero de 2026 su partido presentó una iniciativa para derogar el transitorio tercero de la Constitución local, relativo a la paridad de género para la gubernatura del estado.
Calzada, quien a inicios de julio votó en contra de la reforma constitucional que suma la injerencia extranjera como causa de nulidad electoral, sostuvo que México vive un momento histórico en representación femenina, con una presidenta y 13 gobernadoras, y ubicó a Querétaro como ejemplo en muchos temas rumbo al proceso de 2027, en el que se renovarán la gubernatura y los ayuntamientos.