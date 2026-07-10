Instituciones electorales impulsan transparencia digital en Querétaro

IEEQ, TEEQ e INE analizaron el uso de tecnología, inteligencia artificial y acceso ciudadano a la información electoral.

Integrantes de instituciones electorales durante la conferencia realizada en Querétaro.

Representantes del IEEQ, el TEEQ y el INE participan en el encuentro dedicado a los retos de la transparencia electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- La transparencia, el acceso ciudadano a la información y los desafíos que plantea la inteligencia artificial se colocaron como temas centrales para fortalecer la confianza en las instituciones electorales de Querétaro.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) organizaron la conferencia “Democracia digital: importancia de la transparencia en la función electoral”.

La charla fue impartida en las instalaciones del IEEQ por Hugo Molina Martínez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica.

Durante su intervención, Molina Martínez abordó la comunicación institucional, la justicia electoral y los problemas y oportunidades que representa el uso de la inteligencia artificial.

P\u00fablico asiste a la conferencia sobre democracia digital realizada en el IEEQ. Funcionariado electoral, representantes partidistas y público participan en la conferencia sobre transparencia y democracia digital realizada en el IEEQ. rotativo.com.mx

El magistrado sostuvo que la difusión de las actividades electorales puede incrementar la confianza pública y advirtió que “la opacidad genera distancia, desconfianza y debilitamiento institucional”.

La discusión se produce mientras el IEEQ realiza ajustes e intercambios sobre tecnología electoral con otros organismos públicos locales rumbo al proceso electoral 2026-2027.


Hugo Molina Mart\u00ednez sostiene un reconocimiento durante el evento del IEEQ. Hugo Molina Martínez recibe un reconocimiento después de impartir la conferencia sobre democracia digital y transparencia electoral. rotativo.com.mx

Tecnología al servicio de la ciudadanía

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y comunicativas de las autoridades electorales, además de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la población.

Martha Paola Carbajal Zamudio, presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, consideró que la transparencia electoral representa “una respuesta histórica” a la exigencia social de contar con elecciones confiables.

Por su parte, la vocal ejecutiva del INE en Querétaro, María Luisa Flores Huerta, señaló que la transparencia y la máxima publicidad deben mantenerse como principios de la función electoral.

Participantes de la conferencia sobre democracia digital posan en el IEEQ. Autoridades electorales, representantes partidistas y asistentes se reúnen al concluir la conferencia organizada en Querétaro. rotativo.com.mx

Flores Huerta, quien asumió la Vocalía Ejecutiva del INE en Querétaro en marzo de 2026, también planteó implementar medidas para que la información electoral sea accesible para un mayor número de personas.

El magistrado presidente del TEEQ, Daniel Estrada García, destacó la apertura de espacios de análisis entre las instituciones electorales y representantes de partidos políticos.

A la conferencia asistieron integrantes del IEEQ, el TEEQ, el INE, partidos políticos, organismos de transparencia y público en general.

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