Querétaro, 10 de julio de 2026.- La transparencia, el acceso ciudadano a la información y los desafíos que plantea la inteligencia artificial se colocaron como temas centrales para fortalecer la confianza en las instituciones electorales de Querétaro.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) organizaron la conferencia “Democracia digital: importancia de la transparencia en la función electoral”.
La charla fue impartida en las instalaciones del IEEQ por Hugo Molina Martínez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica.
Durante su intervención, Molina Martínez abordó la comunicación institucional, la justicia electoral y los problemas y oportunidades que representa el uso de la inteligencia artificial.
Funcionariado electoral, representantes partidistas y público participan en la conferencia sobre transparencia y democracia digital realizada en el IEEQ. rotativo.com.mx
El magistrado sostuvo que la difusión de las actividades electorales puede incrementar la confianza pública y advirtió que “la opacidad genera distancia, desconfianza y debilitamiento institucional”.
La discusión se produce mientras el IEEQ realiza ajustes e intercambios sobre tecnología electoral con otros organismos públicos locales rumbo al proceso electoral 2026-2027.
Hugo Molina Martínez recibe un reconocimiento después de impartir la conferencia sobre democracia digital y transparencia electoral. rotativo.com.mx
Tecnología al servicio de la ciudadanía
La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y comunicativas de las autoridades electorales, además de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la población.
Martha Paola Carbajal Zamudio, presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, consideró que la transparencia electoral representa “una respuesta histórica” a la exigencia social de contar con elecciones confiables.
Por su parte, la vocal ejecutiva del INE en Querétaro, María Luisa Flores Huerta, señaló que la transparencia y la máxima publicidad deben mantenerse como principios de la función electoral.
Autoridades electorales, representantes partidistas y asistentes se reúnen al concluir la conferencia organizada en Querétaro. rotativo.com.mx
Flores Huerta, quien asumió la Vocalía Ejecutiva del INE en Querétaro en marzo de 2026, también planteó implementar medidas para que la información electoral sea accesible para un mayor número de personas.
El magistrado presidente del TEEQ, Daniel Estrada García, destacó la apertura de espacios de análisis entre las instituciones electorales y representantes de partidos políticos.
A la conferencia asistieron integrantes del IEEQ, el TEEQ, el INE, partidos políticos, organismos de transparencia y público en general.