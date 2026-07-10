Paul Ospital lleva a Tequisquiapan propuesta de licencia de paternidad por 12 semanas

El diputado Paul Ospital presentó ante autoridades de Tequisquiapan una iniciativa que busca equilibrar las responsabilidades de crianza después del nacimiento o adopción de hijos.

Paul Ospital presenta iniciativa de licencia de paternidad en Tequisquiapan

Paul Ospital Carrera presentó en Tequisquiapan la iniciativa para ampliar a 12 semanas la licencia de paternidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

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Tequisquiapan, 10 de julio de 2026.— Una licencia de paternidad de hasta 12 semanas después del nacimiento o adopción de un hijo es la propuesta que el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, presentó durante una visita al municipio de Tequisquiapan.

El legislador sostuvo una reunión con el presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, acompañado por los regidores de Movimiento Ciudadano, Mireya Carmona y Carlos Morales, para explicar los alcances de la iniciativa en materia de corresponsabilidad parental.

Ospital Carrera señaló que la propuesta busca modificar la visión bajo la cual las labores de cuidado y crianza recaen principalmente en las mujeres, para reconocer también las obligaciones y derechos de los padres durante las primeras semanas de vida de sus hijos.

“El objetivo de esta iniciativa es, sobre todo, la corresponsabilidad de los padres después del nacimiento o adopción de los hijos y, por supuesto, la ampliación de derechos”, declaró.

Permiso laboral de 12 semanas

La iniciativa establece que los padres puedan acceder a un permiso de 12 semanas por concepto de paternidad, periodo que tendría como finalidad facilitar su participación en el cuidado del recién nacido o del menor adoptado.

El diputado argumentó que la ampliación del permiso contribuiría a distribuir de manera más equilibrada las tareas familiares y evitaría que las mujeres sean consideradas legal y socialmente como las únicas responsables de la crianza.

La propuesta ha sido promovida previamente en San Juan del Río y Corregidora, como parte de una gira por diferentes municipios de Querétaro.

Contrasta trabajo legislativo con recorridos políticos

Durante su intervención, Ospital utilizó un discurso crítico contra otras fuerzas políticas y afirmó que, mientras algunos actores recorren el estado para realizar actividades partidistas, Movimiento Ciudadano presenta propuestas relacionadas con la ampliación de derechos.

“Mientras otros andan en el estado haciendo grilla, nosotros recorremos el estado promoviendo la ampliación de derechos en materia de paternidad”, expresó.

La reunión se realizó con Héctor Magaña, quien encabeza la administración municipal de Tequisquiapan 2024-2027 y ha participado en proyectos como la entrega de un predio para un futuro hospital del IMSS en Tequisquiapan.

La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo dentro del Congreso de Querétaro antes de que pueda traducirse en una reforma obligatoria.

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