Tequisquiapan, 10 de julio de 2026.— Una licencia de paternidad de hasta 12 semanas después del nacimiento o adopción de un hijo es la propuesta que el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, presentó durante una visita al municipio de Tequisquiapan.
El legislador sostuvo una reunión con el presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, acompañado por los regidores de Movimiento Ciudadano, Mireya Carmona y Carlos Morales, para explicar los alcances de la iniciativa en materia de corresponsabilidad parental.
Ospital Carrera señaló que la propuesta busca modificar la visión bajo la cual las labores de cuidado y crianza recaen principalmente en las mujeres, para reconocer también las obligaciones y derechos de los padres durante las primeras semanas de vida de sus hijos.
“El objetivo de esta iniciativa es, sobre todo, la corresponsabilidad de los padres después del nacimiento o adopción de los hijos y, por supuesto, la ampliación de derechos”, declaró.
Permiso laboral de 12 semanas
La iniciativa establece que los padres puedan acceder a un permiso de 12 semanas por concepto de paternidad, periodo que tendría como finalidad facilitar su participación en el cuidado del recién nacido o del menor adoptado.
El diputado argumentó que la ampliación del permiso contribuiría a distribuir de manera más equilibrada las tareas familiares y evitaría que las mujeres sean consideradas legal y socialmente como las únicas responsables de la crianza.
La propuesta ha sido promovida previamente en San Juan del Río y Corregidora, como parte de una gira por diferentes municipios de Querétaro.
Contrasta trabajo legislativo con recorridos políticos
Durante su intervención, Ospital utilizó un discurso crítico contra otras fuerzas políticas y afirmó que, mientras algunos actores recorren el estado para realizar actividades partidistas, Movimiento Ciudadano presenta propuestas relacionadas con la ampliación de derechos.
“Mientras otros andan en el estado haciendo grilla, nosotros recorremos el estado promoviendo la ampliación de derechos en materia de paternidad”, expresó.
La reunión se realizó con Héctor Magaña, quien encabeza la administración municipal de Tequisquiapan 2024-2027 y ha participado en proyectos como la entrega de un predio para un futuro hospital del IMSS en Tequisquiapan.
La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo dentro del Congreso de Querétaro antes de que pueda traducirse en una reforma obligatoria.