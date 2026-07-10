Rehabilitan 8.8 kilómetros de vialidades en San Juan del Río

La intervención abarcó 58 mil 324 metros cuadrados de pavimento, red de agua potable, banquetas y señalamiento urbano.

Roberto Cabrera presenta la rehabilitación de vialidades en La Peña durante la entrega de obras en San Juan del Río.
Autoridades estatales y municipales encabezaron la entrega de vialidades rehabilitadas en La Peña, como parte de un programa de modernización de infraestructura urbana.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Un total de 8.8 kilómetros de calles y avenidas de la colonia La Peña y la zona oriente de San Juan del Río fueron rehabilitados mediante una inversión conjunta de 15.6 millones de pesos.

La intervención comprendió el reencarpetamiento y mejoramiento de 58 mil 324 metros cuadrados de superficie, además de trabajos en la red de agua potable, banquetas, bolardos y señalamiento vial.

Las obras fueron entregadas por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, acompañado por autoridades estatales, municipales y habitantes de la zona.

El gobernador Mauricio Kuri saluda a una vecina durante la inauguraci\u00f3n de calles rehabilitadas en La Pe\u00f1a, San Juan del R\u00edo. Durante el recorrido de supervisión, el gobernador Mauricio Kuri atendió a vecinos beneficiados por las obras de mejoramiento de calles en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Ocho vialidades fueron intervenidas

La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, informó que los trabajos alcanzaron tres vialidades de la colonia La Peña: Veracruz, Uruguay y uno de los cuerpos de la avenida Mahatma Gandhi.

En la zona oriente fueron intervenidos el bulevar Lomas del Pedregoso, Luis Donaldo Colosio, Las Águilas y avenida Mármol, además de otra vialidad incluida en el programa.

Parte de estos trabajos había ocasionado previamente cierres temporales en Lomas del Pedregoso, donde se restringió la circulación para colocar la nueva carpeta asfáltica.

Calle antes de ser rehabilitada en la colonia La Pe\u00f1a, San Juan del R\u00edo. Calle antes de ser rehabilitada en la colonia La Peña, San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Era urgente que interviniéramos las calles para dejarlas en condiciones de transitabilidad”, señaló Carrillo Rosillo durante la entrega.

La funcionaria sostuvo que las obras cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para prolongar la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones de circulación en las colonias atendidas.

Inversión conjunta de 15.6 millones

El proyecto fue financiado mediante una inversión bipartita entre el Gobierno del Estado y el Municipio de San Juan del Río, por un monto global de 15.6 millones de pesos.

Calle rehabilitada en la colonia La Pe\u00f1a, San Juan del R\u00edo, tras obras de reencarpetamiento y mejoramiento de infraestructura urbana. La rehabilitación de 8.8 kilómetros de vialidades incluyó reencarpetamiento, banquetas, señalamiento y mejoras en la red de agua potable en La Peña y la zona oriente de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Los recursos se destinaron no solamente a la colocación de pavimento, sino también a infraestructura complementaria para peatones, servicios básicos y seguridad vial.

La administración estatal también ha ejecutado otras obras carreteras en el municipio, entre ellas la segunda etapa del camino Cerro Gordo–El Sitio, entregada con una inversión de 9.7 millones de pesos.

Cruce peatonal y vialidad rehabilitada en la colonia La Pe\u00f1a como parte del programa de infraestructura en San Juan del R\u00edo. Las obras incorporaron nuevo pavimento, cruces peatonales, guarniciones y señalamiento para fortalecer la movilidad y la seguridad vial en la colonia La Peña. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció la participación de la Comisión Estatal de Infraestructura y pidió a los habitantes cuidar las calles rehabilitadas.

“Dejamos estas calles duraderas, van a tener una buena vida por las especificaciones técnicas que nos dijo la coordinadora”, expresó.

El gobernador Mauricio Kuri saluda a una vecina durante la inauguraci\u00f3n de calles rehabilitadas en La Pe\u00f1a, San Juan del R\u00edo. Durante el recorrido de supervisión, el gobernador Mauricio Kuri atendió a vecinos beneficiados por las obras de mejoramiento de calles en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Vecinos destacan mejora de movilidad

En representación de los habitantes, Isidora Pérez González señaló que la rehabilitación permitirá mejorar los traslados, la seguridad vial y las condiciones de acceso a las viviendas.

Calle rehabilitada en la colonia La Pe\u00f1a, San Juan del R\u00edo, tras obras de reencarpetamiento y mejoramiento de infraestructura urbana. La rehabilitación de 8.8 kilómetros de vialidades incluyó reencarpetamiento, banquetas, señalamiento y mejoras en la red de agua potable en La Peña y la zona oriente de San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Mejoran de manera directa nuestra calidad de vida, nuestra seguridad y la vialidad de nuestros hogares”, afirmó.

La obra quedó abierta a la circulación después de concluir los trabajos de reencarpetamiento, señalización y mejoramiento de la infraestructura urbana.

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