San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Un total de 8.8 kilómetros de calles y avenidas de la colonia La Peña y la zona oriente de San Juan del Río fueron rehabilitados mediante una inversión conjunta de 15.6 millones de pesos.

La intervención comprendió el reencarpetamiento y mejoramiento de 58 mil 324 metros cuadrados de superficie, además de trabajos en la red de agua potable, banquetas, bolardos y señalamiento vial.

Las obras fueron entregadas por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, acompañado por autoridades estatales, municipales y habitantes de la zona.

Durante el recorrido de supervisión, el gobernador Mauricio Kuri atendió a vecinos beneficiados por las obras de mejoramiento de calles en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Ocho vialidades fueron intervenidas

La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, informó que los trabajos alcanzaron tres vialidades de la colonia La Peña: Veracruz, Uruguay y uno de los cuerpos de la avenida Mahatma Gandhi.

En la zona oriente fueron intervenidos el bulevar Lomas del Pedregoso, Luis Donaldo Colosio, Las Águilas y avenida Mármol, además de otra vialidad incluida en el programa.

Parte de estos trabajos había ocasionado previamente cierres temporales en Lomas del Pedregoso, donde se restringió la circulación para colocar la nueva carpeta asfáltica.

Calle antes de ser rehabilitada en la colonia La Peña, San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Era urgente que interviniéramos las calles para dejarlas en condiciones de transitabilidad”, señaló Carrillo Rosillo durante la entrega.

La funcionaria sostuvo que las obras cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para prolongar la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones de circulación en las colonias atendidas.

Inversión conjunta de 15.6 millones

El proyecto fue financiado mediante una inversión bipartita entre el Gobierno del Estado y el Municipio de San Juan del Río, por un monto global de 15.6 millones de pesos.

La rehabilitación de 8.8 kilómetros de vialidades incluyó reencarpetamiento, banquetas, señalamiento y mejoras en la red de agua potable en La Peña y la zona oriente de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Los recursos se destinaron no solamente a la colocación de pavimento, sino también a infraestructura complementaria para peatones, servicios básicos y seguridad vial.

La administración estatal también ha ejecutado otras obras carreteras en el municipio, entre ellas la segunda etapa del camino Cerro Gordo–El Sitio, entregada con una inversión de 9.7 millones de pesos.

Las obras incorporaron nuevo pavimento, cruces peatonales, guarniciones y señalamiento para fortalecer la movilidad y la seguridad vial en la colonia La Peña. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció la participación de la Comisión Estatal de Infraestructura y pidió a los habitantes cuidar las calles rehabilitadas.

“Dejamos estas calles duraderas, van a tener una buena vida por las especificaciones técnicas que nos dijo la coordinadora”, expresó.

Durante el recorrido de supervisión, el gobernador Mauricio Kuri atendió a vecinos beneficiados por las obras de mejoramiento de calles en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Vecinos destacan mejora de movilidad

En representación de los habitantes, Isidora Pérez González señaló que la rehabilitación permitirá mejorar los traslados, la seguridad vial y las condiciones de acceso a las viviendas.

La rehabilitación de 8.8 kilómetros de vialidades incluyó reencarpetamiento, banquetas, señalamiento y mejoras en la red de agua potable en La Peña y la zona oriente de San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Mejoran de manera directa nuestra calidad de vida, nuestra seguridad y la vialidad de nuestros hogares”, afirmó.

La obra quedó abierta a la circulación después de concluir los trabajos de reencarpetamiento, señalización y mejoramiento de la infraestructura urbana.