Querétaro, 1 de julio de 2026.- La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, votó en contra de la minuta de reforma constitucional que establece la intervención o injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección, al considerar que su redacción carece de certeza legal y puede usarse para revertir resultados en las urnas.
La minuta adiciona un inciso a la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución para anular comicios cuando actos de intervención o injerencia extranjera influyan en los resultados. Desde la tribuna, la legisladora sostuvo que la propuesta es "ambigua, tramposa, con engaños y falsa", pese a que en el papel aparente una intención adecuada.
Calzada centró su rechazo en la falta de definiciones. Señaló que el texto viola el principio de taxatividad en materia penal electoral, porque no precisa qué debe considerarse intervención o injerencia ni cómo se mediría su influencia en una elección.
La diputada advirtió que esa ambigüedad abre la puerta a la censura. Alertó que, con esa redacción, si medios internacionales revelan actos de corrupción o nexos de gobernadores con el crimen organizado, el partido oficialista podría catalogarlo como injerencia extranjera para anular una elección por resultarle desfavorable.
También ubicó la reforma como una herramienta rumbo a 2027, diseñada, dijo, para que el partido en el poder revierta en la mesa las derrotas que anticipa en los próximos comicios.
La coordinadora ligó estas acciones a lo que describió como la falsa mayoría calificada construida a nivel federal y la manipulación del Poder Judicial.
En su cierre, llamó a los queretanos a no dejarse engañar por quienes se presentan como aliados del pueblo y ratificó la postura de su bancada.
"Basta de atentar contra las instituciones que tantos años nos costaron construir (...). En Querétaro sabemos dar la batalla, sabemos defender las instituciones que a través de los años han sido construidas con la finalidad de dotar certeza a los resultados electorales.
Es por ello por lo que mi voto como coordinadora del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano será totalmente en contra", concluyó.