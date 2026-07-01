MC vota contra reforma que anularía elecciones por injerencia extranjera

La coordinadora Teresita Calzada calificó de ambigua la redacción que adiciona el artículo 41 constitucional y advirtió riesgos para 2027.

Teresita Calzada Rovirosa, sentada con documentos en mano, durante una sesión de trabajo legislativo

Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Querétaro. Votó en contra de la reforma que fija la injerencia extranjera como causa de nulidad electoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, votó en contra de la minuta de reforma constitucional que establece la intervención o injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección, al considerar que su redacción carece de certeza legal y puede usarse para revertir resultados en las urnas.

La minuta adiciona un inciso a la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución para anular comicios cuando actos de intervención o injerencia extranjera influyan en los resultados. Desde la tribuna, la legisladora sostuvo que la propuesta es "ambigua, tramposa, con engaños y falsa", pese a que en el papel aparente una intención adecuada.

Calzada centró su rechazo en la falta de definiciones. Señaló que el texto viola el principio de taxatividad en materia penal electoral, porque no precisa qué debe considerarse intervención o injerencia ni cómo se mediría su influencia en una elección.

La diputada advirtió que esa ambigüedad abre la puerta a la censura. Alertó que, con esa redacción, si medios internacionales revelan actos de corrupción o nexos de gobernadores con el crimen organizado, el partido oficialista podría catalogarlo como injerencia extranjera para anular una elección por resultarle desfavorable.

También ubicó la reforma como una herramienta rumbo a 2027, diseñada, dijo, para que el partido en el poder revierta en la mesa las derrotas que anticipa en los próximos comicios.

La coordinadora ligó estas acciones a lo que describió como la falsa mayoría calificada construida a nivel federal y la manipulación del Poder Judicial.

En su cierre, llamó a los queretanos a no dejarse engañar por quienes se presentan como aliados del pueblo y ratificó la postura de su bancada.

"Basta de atentar contra las instituciones que tantos años nos costaron construir (...). En Querétaro sabemos dar la batalla, sabemos defender las instituciones que a través de los años han sido construidas con la finalidad de dotar certeza a los resultados electorales.

Es por ello por lo que mi voto como coordinadora del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano será totalmente en contra", concluyó.

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