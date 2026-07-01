IEEQ capacita a casi 200 mujeres de partidos en derechos electorales

Las charlas se impartieron durante junio en las sedes de los seis partidos con registro en la entidad, dentro del reto de transparencia violeta.

Ponente del IEEQ expone ante mujeres sentadas en círculo durante una plática sobre derechos político-electorales

El IEEQ imparte la plática "Mujeres y democracia" a integrantes de un partido político en Querétaro. La sesión formó parte del reto de transparencia violeta realizado en junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- Casi 200 mujeres simpatizantes, militantes e integrantes de los partidos políticos en Querétaro recibieron capacitación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sobre el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Las pláticas, tituladas "Mujeres y democracia. Ejercicio de los derechos político-electorales", se impartieron por separado durante junio en las sedes de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Del Trabajo (PT).

Las capacitaciones se desarrollaron dentro del reto "Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres 2026", a invitación de las comisiones de Transparencia y Tecnologías de la Información e Igualdad Sustantiva, junto con las unidades de Transparencia y de Género e Inclusión.

Según el IEEQ, el objetivo fue promover la participación política de las mujeres a partir del conocimiento de sus derechos, los retos que enfrentan y las acciones para fortalecer un liderazgo activo y libre de violencia.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Militza Yazmín González Carranza, María Elena Negrete Barajas y Amisadaí Castañón Pérez, titular e integrantes de la Unidad de Género e Inclusión.

Durante las charlas se compartieron experiencias, se resolvieron dudas y se entregaron folletos informativos.

Las asistentes también respondieron un cuestionario en el que expresaron sus necesidades e intereses respecto de la información del micrositio Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres, disponible en el sitio web del IEEQ.

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