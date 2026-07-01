Querétaro, 1 de julio de 2026.- Casi 200 mujeres simpatizantes, militantes e integrantes de los partidos políticos en Querétaro recibieron capacitación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sobre el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Las pláticas, tituladas "Mujeres y democracia. Ejercicio de los derechos político-electorales", se impartieron por separado durante junio en las sedes de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Del Trabajo (PT).
Las capacitaciones se desarrollaron dentro del reto "Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres 2026", a invitación de las comisiones de Transparencia y Tecnologías de la Información e Igualdad Sustantiva, junto con las unidades de Transparencia y de Género e Inclusión.
Según el IEEQ, el objetivo fue promover la participación política de las mujeres a partir del conocimiento de sus derechos, los retos que enfrentan y las acciones para fortalecer un liderazgo activo y libre de violencia.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Militza Yazmín González Carranza, María Elena Negrete Barajas y Amisadaí Castañón Pérez, titular e integrantes de la Unidad de Género e Inclusión.
Durante las charlas se compartieron experiencias, se resolvieron dudas y se entregaron folletos informativos.
Las asistentes también respondieron un cuestionario en el que expresaron sus necesidades e intereses respecto de la información del micrositio Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres, disponible en el sitio web del IEEQ.