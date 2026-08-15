San Juan del Río, 15 de agosto de 2025.-Dieciocho reductores de velocidad pintados, cuatro señaléticas preventivas instaladas y una campaña de salud visual son parte de las acciones que el Gobierno Municipal de San Juan del Río llevó a Nuevo Espíritu Santo en la edición 56 del programa de atención comunitaria, encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia junto con integrantes del Gabinete Municipal.
La jornada comunitaria incluyó revisiones visuales gratuitas para habitantes de Nuevo Espíritu Santo. rotativo.com.mx
La jornada incluyó mesas de atención ciudadana en las que participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública.
Dependencias del Gobierno Municipal instalaron mesas para atender solicitudes y brindar servicios a los habitantes de la comunidad. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Cabrera Valencia señaló que el trabajo en equipo permite obtener mejores resultados para los habitantes del municipio.
Obras Públicas pintó 18 reductores de velocidad e instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar y precaución en la comunidad. rotativo.com.mx
De forma simultánea, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó las 18 franjas de reducción de velocidad e instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar y de precaución mediante la Dirección de Obra Institucional.
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente entregó árboles y ropa a habitantes de Nuevo Espíritu Santo como parte de las actividades municipales. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a productores y abrió un registro para la adquisición de productos a bajo costo, además de rehabilitar espacios deportivos de la localidad.
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente donó ropa y árboles a los habitantes. Como parte de las acciones de salud, la jornada incluyó una campaña de revisión visual gratuita para los residentes de Nuevo Espíritu Santo.