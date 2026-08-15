Gobierno de San Juan lleva servicios y obras a Nuevo Espíritu Santo

El municipio pintó 18 reductores de velocidad, instaló señaléticas escolares y ofreció atención de salud visual a habitantes de Nuevo Espíritu Santo.

Roberto Cabrera Valencia participa con habitantes de Nuevo Espíritu Santo en jornada comunitaria de San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia participó en la edición 56 del programa de atención comunitaria en Nuevo Espíritu Santo, donde dependencias municipales realizaron acciones de infraestructura, salud y atención ciudadana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de agosto de 2025.-Dieciocho reductores de velocidad pintados, cuatro señaléticas preventivas instaladas y una campaña de salud visual son parte de las acciones que el Gobierno Municipal de San Juan del Río llevó a Nuevo Espíritu Santo en la edición 56 del programa de atención comunitaria, encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia junto con integrantes del Gabinete Municipal.

Habitante recibe atenci\u00f3n durante campa\u00f1a de salud visual en Nuevo Esp\u00edritu Santo. La jornada comunitaria incluyó revisiones visuales gratuitas para habitantes de Nuevo Espíritu Santo. rotativo.com.mx

La jornada incluyó mesas de atención ciudadana en las que participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública.

Personal municipal atiende a una habitante durante jornada comunitaria en Nuevo Esp\u00edritu Santo. Dependencias del Gobierno Municipal instalaron mesas para atender solicitudes y brindar servicios a los habitantes de la comunidad. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Cabrera Valencia señaló que el trabajo en equipo permite obtener mejores resultados para los habitantes del municipio.

Trabajadores municipales pintan reductores de velocidad en Nuevo Esp\u00edritu Santo, San Juan del R\u00edo. Obras Públicas pintó 18 reductores de velocidad e instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar y precaución en la comunidad. rotativo.com.mx

De forma simultánea, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó las 18 franjas de reducción de velocidad e instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar y de precaución mediante la Dirección de Obra Institucional.

Habitante de Nuevo Esp\u00edritu Santo recibe un \u00e1rbol durante jornada comunitaria en San Juan del R\u00edo. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente entregó árboles y ropa a habitantes de Nuevo Espíritu Santo como parte de las actividades municipales. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a productores y abrió un registro para la adquisición de productos a bajo costo, además de rehabilitar espacios deportivos de la localidad.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente donó ropa y árboles a los habitantes. Como parte de las acciones de salud, la jornada incluyó una campaña de revisión visual gratuita para los residentes de Nuevo Espíritu Santo.

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