San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La comisión de Hacienda del ayuntamiento de San Juan del Río analizará la próxima semana una solicitud de aclaración sobre la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El alcalde señaló que el asunto tiene origen en información del informe de gobierno del año anterior que, al compulsarse, no concuerda en cantidades. "No habla de que se tiene que revisar porque hay información que no concuerda, que solicitan por lo tanto se aclare", indicó Cabrera Valencia, quien precisó que el trámite fue turnado a la comisión correspondiente para su atención.
Cabrera Valencia descartó que la solicitud constituya una denuncia de desvío. "No es tanto como una denuncia de un desvío, porque eso sí ya sería muy muy grave, lo aclaro, sino más bien solicitan se aclare y se rindan cuentas relacionado con algo que una vez que se compulsa pues no concuerda en la información, las cantidades correspondientes, pero el ejercicio está", afirmó el munícipe.
El alcalde expresó certeza de que la situación se resolverá favorablemente. Mencionó que el municipio se encuentra en auditorías permanentes —entre ellas la de la Auditoría Superior de la Federación y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro— y que en ejercicios anteriores de rendición de cuentas el ayuntamiento ha obtenido resultados positivos.