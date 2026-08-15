Turnan a comisión aclaración de FORTAMUN en SJR

El presidente municipal señala que la información entregada en el informe del año anterior no concuerda con lo que se compulsa, pero sostiene que el recurso fue ejercido.

Palacio Municipal de San Juan del Río, donde la Comisión de Hacienda analizará una solicitud de aclaración sobre recursos del FORTAMUN.

El Ayuntamiento de San Juan del Río turnó a la Comisión de Hacienda una solicitud para aclarar diferencias en cantidades relacionadas con la aplicación de recursos del FORTAMUN.

Presidencia Municipal San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La comisión de Hacienda del ayuntamiento de San Juan del Río analizará la próxima semana una solicitud de aclaración sobre la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El alcalde señaló que el asunto tiene origen en información del informe de gobierno del año anterior que, al compulsarse, no concuerda en cantidades. "No habla de que se tiene que revisar porque hay información que no concuerda, que solicitan por lo tanto se aclare", indicó Cabrera Valencia, quien precisó que el trámite fue turnado a la comisión correspondiente para su atención.

Cabrera Valencia descartó que la solicitud constituya una denuncia de desvío. "No es tanto como una denuncia de un desvío, porque eso sí ya sería muy muy grave, lo aclaro, sino más bien solicitan se aclare y se rindan cuentas relacionado con algo que una vez que se compulsa pues no concuerda en la información, las cantidades correspondientes, pero el ejercicio está", afirmó el munícipe.

El alcalde expresó certeza de que la situación se resolverá favorablemente. Mencionó que el municipio se encuentra en auditorías permanentes —entre ellas la de la Auditoría Superior de la Federación y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro— y que en ejercicios anteriores de rendición de cuentas el ayuntamiento ha obtenido resultados positivos.

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