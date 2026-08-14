Más de 271 mil mexicanos fueron repatriados desde EU en 19 meses

El Instituto Nacional de Migración informó que entre enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026 ingresaron al país 171 mil 508 personas por tierra y 99 mil 685 por vía aérea, procedentes de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 14 de agosto de 2026 en Palacio Nacional.

El Gobierno de México informó que 271 mil 193 connacionales fueron repatriados desde Estados Unidos entre enero de 2025 y agosto de 2026; el programa México Te Abraza brinda apoyos y servicios a las personas que regresan al país.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- México recibió a 271 mil 193 connacionales repatriados desde Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, informó este viernes el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Del total, 171 mil 508 personas ingresaron al país por vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea. Las entidades con mayor número de retornados incluyen Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, de acuerdo con los datos presentados por el INM.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló los avances del programa México Te Abraza, que opera centros de atención en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nueva Rosita, Matamoros, Tapachula y Villahermosa.

El esquema acumula 453 mil 685 servicios de alimentación, 200 mil 105 traslados a comunidades de origen, 180 mil 42 Tarjetas Paisano —con un monto de dos mil pesos para gastos de traslado— y 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento, entre otras atenciones.

El INM mantiene más de cinco mil elementos desplegados en territorio nacional para la atención de personas migrantes, incluyendo acciones humanitarias en zonas de riesgo y reducción de exposición a grupos delictivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el programa ofrece acceso al IMSS, afiliación a programas sociales y atención médica a quienes regresan al país.

gobierno migracion claudia sheinbaum

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