Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra Jesús "N" y Alfredo "N", ambos de origen venezolano, por su probable intervención en el delito de robo calificado cometido el 7 de junio de 2026 en la colonia Lomas de Querétaro.
Los señalados fueron localizados en Pachuca, Hidalgo, y trasladados a Querétaro para su puesta a disposición ante la autoridad judicial.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima salía de un establecimiento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Querétaro, cuando fue abordada por uno de los probables intervinientes, quien la amenazó con un arma de fuego y le exigió un reloj de alta gama.
Una vez que se apoderó del objeto, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta negra conducida por otro probable interviniente.
Los actos de investigación desarrollados por personal de la Fiscalía permitieron establecer la probable intervención de los señalados y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. La misma investigación determinó que Jesús "N" y Alfredo "N" se encontraban en el estado de Hidalgo.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro se trasladaron a Pachuca, donde ejecutaron los mandamientos judiciales al exterior del Centro Penitenciario de esa ciudad, en coordinación con personal de la División de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
En la intervención participaron también elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES), quienes brindaron seguridad perimetral y escolta durante el operativo y el traslado.Tras su detención, a ambas personas se les hicieron saber sus derechos. La Fiscalía precisó que serán sometidos a los trámites correspondientes ante la autoridad judicial que los requiere.