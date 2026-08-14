Fiscalía de Querétaro cumplimenta órdenes de aprehensión por robo a mano armada en Lomas

La investigación permitió ubicar a los señalados en Pachuca; ambos fueron trasladados a Querétaro para su puesta a disposición ante el juez.

Dos personas detenidas flanqueadas por agentes de la Policía de Investigación y SSPH frente al Centro Penitenciario de Pachuca, Hidalgo.

Dos detenidos entre agentes de la PID de Querétaro y la SSPH en el operativo ejecutado en Pachuca, Hidalgo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra Jesús "N" y Alfredo "N", ambos de origen venezolano, por su probable intervención en el delito de robo calificado cometido el 7 de junio de 2026 en la colonia Lomas de Querétaro.

Los señalados fueron localizados en Pachuca, Hidalgo, y trasladados a Querétaro para su puesta a disposición ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima salía de un establecimiento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Querétaro, cuando fue abordada por uno de los probables intervinientes, quien la amenazó con un arma de fuego y le exigió un reloj de alta gama.

Una vez que se apoderó del objeto, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta negra conducida por otro probable interviniente.

Los actos de investigación desarrollados por personal de la Fiscalía permitieron establecer la probable intervención de los señalados y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. La misma investigación determinó que Jesús "N" y Alfredo "N" se encontraban en el estado de Hidalgo.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro se trasladaron a Pachuca, donde ejecutaron los mandamientos judiciales al exterior del Centro Penitenciario de esa ciudad, en coordinación con personal de la División de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

En la intervención participaron también elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES), quienes brindaron seguridad perimetral y escolta durante el operativo y el traslado.Tras su detención, a ambas personas se les hicieron saber sus derechos. La Fiscalía precisó que serán sometidos a los trámites correspondientes ante la autoridad judicial que los requiere.

seguridad justicia criminalidad fiscalia

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