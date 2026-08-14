Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- El programa México te Abraza brindó más de un millón 567 mil servicios a mexicanos repatriados entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina celebrada este jueves.
La mandataria señaló que el programa cuenta con recursos suficientes para atender a los connacionales que regresan al país, y que en cada punto de entrada existe un espacio para recibirlos y facilitarles el traslado a sus comunidades de origen. Querétaro instaló en 2025 su propio Consejo Estatal para la Atención de personas repatriadas en articulación con esta estrategia federal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisó que México te Abraza opera con un despliegue territorial en 14 estados y desglosó los servicios acumulados en el periodo: 453 mil 685 raciones de alimentos; 200 mil 105 traslados a comunidades de origen; 180 mil 42 tarjetas Bienestar Paisano; 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento; 134 mil 371 llamadas telefónicas; 98 mil 698 afiliaciones al IMSS; 88 mil 107 personas alojadas; 69 mil 191 atenciones médicas; 55 mil 573 tarjetas Finabien; 52 mil 197 incorporaciones a programas del Bienestar; 33 mil 95 atenciones de Sedatu y de la Secretaría de Agricultura; 22 mil 828 atenciones del DIF; 18 mil 644 vinculaciones a empleos; 10 mil 599 atenciones de salud mental; 5 mil 17 trámites educativos; 3 mil 665 chips de CFE, y 2 mil 950 atenciones culturales.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el balance de México te Abraza: más de 1.5 millones de servicios a repatriados desde enero de 2025.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, detalló que en ese mismo periodo fueron repatriados 271 mil 193 mexicanos: 171 mil 508 por vía terrestre y 99 mil 685 en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos. Precisó que el 55 por ciento de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.
El flujo de repatriaciones se ha sostenido de forma ininterrumpida desde que el gobierno federal implementó el programa al inicio de la actual administración. Desde diciembre de 2025, las autoridades sanitarias incorporaron a México te Abraza la vigilancia epidemiológica en fronteras ante el incremento del retorno masivo de connacionales.