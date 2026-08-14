México te Abraza suma 1.5 millones de servicios a repatriados en 19 meses

El INM reportó 271 mil 193 mexicanos repatriados entre enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, el 55 por ciento originarios de ocho estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla desde el podio presidencial durante la conferencia matutina del 14 de agosto de 2026.

Sheinbaum presentó el balance de México te Abraza ante más de un millón 567 mil servicios a repatriados desde enero de 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- El programa México te Abraza brindó más de un millón 567 mil servicios a mexicanos repatriados entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina celebrada este jueves.

La mandataria señaló que el programa cuenta con recursos suficientes para atender a los connacionales que regresan al país, y que en cada punto de entrada existe un espacio para recibirlos y facilitarles el traslado a sus comunidades de origen. Querétaro instaló en 2025 su propio Consejo Estatal para la Atención de personas repatriadas en articulación con esta estrategia federal.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisó que México te Abraza opera con un despliegue territorial en 14 estados y desglosó los servicios acumulados en el periodo: 453 mil 685 raciones de alimentos; 200 mil 105 traslados a comunidades de origen; 180 mil 42 tarjetas Bienestar Paisano; 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento; 134 mil 371 llamadas telefónicas; 98 mil 698 afiliaciones al IMSS; 88 mil 107 personas alojadas; 69 mil 191 atenciones médicas; 55 mil 573 tarjetas Finabien; 52 mil 197 incorporaciones a programas del Bienestar; 33 mil 95 atenciones de Sedatu y de la Secretaría de Agricultura; 22 mil 828 atenciones del DIF; 18 mil 644 vinculaciones a empleos; 10 mil 599 atenciones de salud mental; 5 mil 17 trámites educativos; 3 mil 665 chips de CFE, y 2 mil 950 atenciones culturales.

Claudia Sheinbaum se\u00f1ala pantalla con im\u00e1genes de operativos de recepci\u00f3n a repatriados durante la conferencia matutina del 14 de agosto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el balance de México te Abraza: más de 1.5 millones de servicios a repatriados desde enero de 2025.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, detalló que en ese mismo periodo fueron repatriados 271 mil 193 mexicanos: 171 mil 508 por vía terrestre y 99 mil 685 en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos. Precisó que el 55 por ciento de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

El flujo de repatriaciones se ha sostenido de forma ininterrumpida desde que el gobierno federal implementó el programa al inicio de la actual administración. Desde diciembre de 2025, las autoridades sanitarias incorporaron a México te Abraza la vigilancia epidemiológica en fronteras ante el incremento del retorno masivo de connacionales.

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