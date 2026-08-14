Inversores demandan a Selena Gomez por presunto fraude en startup de salud mental

Cinco inversores que aportaron 1.2 millones de dólares en 2022 alegan que la cantante y sus socias les ocultaron el deterioro de la empresa durante tres años

Selena Gomez durante la alfombra roja de los Golden Globes, en imagen de archivo, mientras enfrenta demanda por presunto fraude en Wondermind.

Selena Gomez en los Golden Globes. La cantante y empresaria fue demandada el jueves junto a su madre y socia por cinco inversores que alegan fraude en la startup Wondermind.

Foto: Instagram: @selenagomez
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- Un grupo de cinco inversores presentó el jueves una demanda en contra de Selena Gomez, su madre Mandy Teefey y la exsocia empresarial Daniella Pierson por presunto fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario e incumplimiento de contrato relacionados con Wondermind, la plataforma de bienestar mental que Gomez cofundó en 2021.

Según la demanda, los inversores aportaron en conjunto 1.2 millones de dólares en 2022 bajo la expectativa de que la cantante y actriz aprovechara su popularidad en redes sociales para impulsar la empresa. En cambio, de acuerdo con el escrito legal, ninguna de las fundadoras o directivas informó a los inversores sobre el deterioro interno de la compañía durante un período de tres años.

La demanda alega que en 2022 la empresa declaró una valoración de 95 millones de dólares y ofreció a los inversores proyecciones que incluían alianzas con empresas como JPMorgan, acuerdos publicitarios y el desarrollo de una aplicación. Según los demandantes, ninguno de esos elementos llegó a concretarse.

Los inversores se enteraron de la situación a través de un reportaje publicado por la revista The Cut, que documentó conflictos internos de la compañía vinculados a diferencias entre sus fundadoras. Ese artículo constituye una base central de la demanda.

El escrito también refiere que Teefey habría informado a los inversores que Pierson utilizó fondos de la empresa para cubrir su renta mensual en Nueva York, que rondaba los 60,000 dólares. Pierson dejó Wondermind en 2023 y, en un comunicado emitido el jueves, negó esas acusaciones y afirmó contar con documentación para refutarlas.

La demanda señala que Gomez figuraba como cofundadora, directora de impacto y jefa de marketing de Wondermind, y que las tres fundadoras poseían en conjunto casi el 90 por ciento de las acciones de la empresa. La nota de The Cut citada en el escrito indica que Gomez no habría cumplido sus obligaciones contractuales por motivos personales.

Al cierre de esta nota, Gomez, Teefey y Wondermind no respondieron a una solicitud de comentarios.

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