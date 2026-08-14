El IMSS en Querétaro realiza la primera doble mastectomía endoscópica del Seguro Social con reconstrucción inmediata

El doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2, explicó que la técnica —originaria de Italia— retira el tejido mamario por vía endoscópica y coloca implantes en el mismo acto quirúrgico, preservando piel y complejo areola-pezón.

Cirujanos del HGR No. 2 del IMSS en El Marqués muestran el implante mamario utilizado en la primera doble mastectomía endoscópica con reconstrucción inmediata realizada en el Seguro Social.

El doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2, y su equipo colocaron implantes en el mismo acto quirúrgico, preservando la piel y el complejo areola-pezón de la paciente intervenida en mayo de 2026.

Foto: IMSS
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 14 de agosto de 2026.- El Hospital General Regional (HGR) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en El Marqués realizó la primera doble mastectomía endoscópica con reconstrucción mamaria inmediata dentro del Seguro Social, en beneficio de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama.

El procedimiento consiste en una cirugía laparoscópica que permite retirar ambas mamas mediante abordaje endoscópico y colocar implantes en el mismo acto quirúrgico, con lo que se preserva la piel y el complejo areola-pezón. El tiempo de recuperación se reduce y las cicatrices son mínimas frente a la mastectomía convencional.

Cirujano del HGR No. 2 del IMSS en El Marqu\u00e9s durante la primera doble mastectom\u00eda endosc\u00f3pica con reconstrucci\u00f3n mamaria, con equipo laparosc\u00f3pico activo visible. El doctor Marco Antonio Ponce Arias explicó que la técnica, originaria de Italia, se lleva a cabo en pocos centros a nivel mundial y permite preservar piel y complejo areola-pezón mediante abordaje endoscópico.Foto: IMSS

El doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2, explicó que la técnica se originó en Italia y se practica en pocos centros a nivel mundial. "Permite retirar el tejido mamario mediante abordaje endoscópico y posteriormente colocar implantes para restaurar la forma del seno, con lo cual se preserva la piel y el complejo areola-pezón", señaló.

En relación con el contexto institucional, el especialista añadió que se trata de un procedimiento sin precedentes dentro del IMSS que "sí va a poner al Instituto y a las pacientes en una mejor calidad de la atención".

La paciente, identificada como Angélica "N", fue candidata al procedimiento por la detección oportuna de cáncer y lesiones premalignas en sus mamas. El diagnóstico se realizó en octubre de 2025; la cirugía se llevó a cabo en mayo de 2026. En siete meses, el IMSS completó la cadena de detección, diagnóstico e intervención quirúrgica.

"No tenía idea que existían este tipo de cirugías", dijo la paciente, quien señaló que la atención fue rápida y el equipo —especialmente los doctores Ugalde y Ponce— le brindó confianza. "Me vi al espejo y dije sigo siendo yo misma", agregó.

M\u00e9dico realiza exploraci\u00f3n cl\u00ednica en el HGR No. 2 del IMSS en Quer\u00e9taro como parte de la evaluaci\u00f3n preoperatoria en el programa de atenci\u00f3n a c\u00e1ncer de mama. La detección oportuna de cáncer y lesiones premalignas determinó la candidatura de la paciente al procedimiento; el diagnóstico se realizó en octubre de 2025, siete meses antes de la cirugía.Foto: IMSS

El IMSS en Querétaro había incorporado tecnología para la detección oportuna de cáncer de mama mediante mastografías y estudios de tamizaje en sus unidades de medicina familiar; esta cirugía representa el siguiente paso en la cadena de atención oncológica para las derechohabientes del estado.

Ponce Arias llamó a las mujeres a realizarse la mastografía a partir de los 40 años. "El cáncer no duele, muchos piensan que, si tienen una bolita y que no duele, eso es bueno, y no. Encontrar una bolita, sobre todo que empieza a crecer, debe obligarlos a ir a atención con el médico", advirtió.

El Gobierno de México ha establecido como eje de política sanitaria la atención integral del cáncer de mama con un modelo que contempla detección, diagnóstico y tratamiento; el procedimiento realizado en El Marqués es consistente con ese marco de atención.

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