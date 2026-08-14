El Marqués, 14 de agosto de 2026.- El Hospital General Regional (HGR) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en El Marqués realizó la primera doble mastectomía endoscópica con reconstrucción mamaria inmediata dentro del Seguro Social, en beneficio de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama.

El procedimiento consiste en una cirugía laparoscópica que permite retirar ambas mamas mediante abordaje endoscópico y colocar implantes en el mismo acto quirúrgico, con lo que se preserva la piel y el complejo areola-pezón. El tiempo de recuperación se reduce y las cicatrices son mínimas frente a la mastectomía convencional.

El doctor Marco Antonio Ponce Arias explicó que la técnica, originaria de Italia, se lleva a cabo en pocos centros a nivel mundial y permite preservar piel y complejo areola-pezón mediante abordaje endoscópico. Foto: IMSS

El doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2, explicó que la técnica se originó en Italia y se practica en pocos centros a nivel mundial. "Permite retirar el tejido mamario mediante abordaje endoscópico y posteriormente colocar implantes para restaurar la forma del seno, con lo cual se preserva la piel y el complejo areola-pezón", señaló.

En relación con el contexto institucional, el especialista añadió que se trata de un procedimiento sin precedentes dentro del IMSS que "sí va a poner al Instituto y a las pacientes en una mejor calidad de la atención".

La paciente, identificada como Angélica "N", fue candidata al procedimiento por la detección oportuna de cáncer y lesiones premalignas en sus mamas. El diagnóstico se realizó en octubre de 2025; la cirugía se llevó a cabo en mayo de 2026. En siete meses, el IMSS completó la cadena de detección, diagnóstico e intervención quirúrgica.

"No tenía idea que existían este tipo de cirugías", dijo la paciente, quien señaló que la atención fue rápida y el equipo —especialmente los doctores Ugalde y Ponce— le brindó confianza. "Me vi al espejo y dije sigo siendo yo misma", agregó.

La detección oportuna de cáncer y lesiones premalignas determinó la candidatura de la paciente al procedimiento; el diagnóstico se realizó en octubre de 2025, siete meses antes de la cirugía. Foto: IMSS

El IMSS en Querétaro había incorporado tecnología para la detección oportuna de cáncer de mama mediante mastografías y estudios de tamizaje en sus unidades de medicina familiar; esta cirugía representa el siguiente paso en la cadena de atención oncológica para las derechohabientes del estado.

Ponce Arias llamó a las mujeres a realizarse la mastografía a partir de los 40 años. "El cáncer no duele, muchos piensan que, si tienen una bolita y que no duele, eso es bueno, y no. Encontrar una bolita, sobre todo que empieza a crecer, debe obligarlos a ir a atención con el médico", advirtió.