Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional en Querétaro exigió al Gobierno Federal atender de manera inmediata el desabasto de medicamentos que persiste en el país y en la entidad, y cuestionó los resultados de la Megafarmacia del Bienestar, que fue presentada por Morena como solución nacional al problema.
Durante una rueda de prensa, Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, afirmó que la falta de medicamentos no puede reducirse a una cifra, porque detrás de cada receta sin surtir existe una persona que requiere tratamiento y una familia que termina pagando de su propio bolsillo.
Arredondo Ramos señaló que 7 de cada 10 mexicanos perciben desabasto de medicamentos y que 58 por ciento asegura haber tenido dificultades para conseguirlos. Agregó que los registros de Cero Desabasto acumulan millones de recetas no surtidas de manera efectiva en el sistema público.
La dirigente priista cuestionó los resultados de la Megafarmacia del Bienestar: en su primer corte oficial, el programa recibió 12 mil 541 llamadas, pero solamente 67 recetas fueron reportadas como surtidas.
"Prometieron medicamentos en 48 horas y el 100 por ciento de las recetas surtidas. La realidad demuestra que fue una promesa que no resolvió el problema", afirmó.
Dirigentes y legisladores del PRI señalaron que Querétaro acumula más de 242 mil piezas de medicamentos esenciales sin distribuir durante 2024 y 2025, según información de transparencia. rotativo.com.mx
Arredondo Ramos sostuvo que Morena ha fracasado de manera sucesiva en su política de salud: primero con el INSABI, después con el IMSS-Bienestar y ahora con una Megafarmacia que, pese a la inversión realizada, no ha terminado con el desabasto.
Querétaro: más de 242 mil piezas sin distribuir
Por su parte, Adriana Meza Argaluza, diputada local del PRI, indicó que Querétaro también ha resentido los incumplimientos en la distribución de medicamentos vinculada al IMSS-Bienestar.
De acuerdo con información obtenida mediante transparencia, durante 2024 y 2025 se registró un desabasto acumulado superior a 242 mil piezas de medicamentos esenciales.
Meza Argaluza advirtió que resulta especialmente preocupante la falta de medicamentos para enfermedades como diabetes e hipertensión, cuyos tratamientos requieren continuidad. "No podemos normalizar que los pacientes tengan que buscar sus medicamentos por fuera o pagarlos de su bolsillo. El derecho a la salud debe garantizarse con hechos, no con discursos", afirmó.
El PRI exigió al Gobierno Federal mejorar los mecanismos de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos, con transparencia y capacidad de respuesta.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Manuel Montes, líder de la CNOP; Pablo Meré, presidente del Instituto Reyes Heroles; la maestra Celia Durán, secretaria de Organización del PRI estatal; y José Parcero López, delegado del CEN del PRI en Querétaro.