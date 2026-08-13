PRI acusa a Morena de fracasar en salud; exige resolver desabasto de medicamentos

Abigail Arredondo señaló que la Megafarmacia del Bienestar recibió 12 mil 541 llamadas en su primer corte, pero solo reportó 67 recetas surtidas.

Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI Querétaro, en rueda de prensa sobre desabasto de medicamentos en el IMSS-Bienestar

Arredondo Ramos señaló que la Megafarmacia del Bienestar recibió 12 mil 541 llamadas pero solo reportó 67 recetas surtidas en su primer corte oficial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional en Querétaro exigió al Gobierno Federal atender de manera inmediata el desabasto de medicamentos que persiste en el país y en la entidad, y cuestionó los resultados de la Megafarmacia del Bienestar, que fue presentada por Morena como solución nacional al problema.

Durante una rueda de prensa, Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, afirmó que la falta de medicamentos no puede reducirse a una cifra, porque detrás de cada receta sin surtir existe una persona que requiere tratamiento y una familia que termina pagando de su propio bolsillo.

Arredondo Ramos señaló que 7 de cada 10 mexicanos perciben desabasto de medicamentos y que 58 por ciento asegura haber tenido dificultades para conseguirlos. Agregó que los registros de Cero Desabasto acumulan millones de recetas no surtidas de manera efectiva en el sistema público.

La dirigente priista cuestionó los resultados de la Megafarmacia del Bienestar: en su primer corte oficial, el programa recibió 12 mil 541 llamadas, pero solamente 67 recetas fueron reportadas como surtidas.

"Prometieron medicamentos en 48 horas y el 100 por ciento de las recetas surtidas. La realidad demuestra que fue una promesa que no resolvió el problema", afirmó.

Integrantes del PRI Quer\u00e9taro muestran carteles sobre el desabasto de medicamentos durante rueda de prensa en la capital Dirigentes y legisladores del PRI señalaron que Querétaro acumula más de 242 mil piezas de medicamentos esenciales sin distribuir durante 2024 y 2025, según información de transparencia. rotativo.com.mx

Arredondo Ramos sostuvo que Morena ha fracasado de manera sucesiva en su política de salud: primero con el INSABI, después con el IMSS-Bienestar y ahora con una Megafarmacia que, pese a la inversión realizada, no ha terminado con el desabasto.

Querétaro: más de 242 mil piezas sin distribuir

Por su parte, Adriana Meza Argaluza, diputada local del PRI, indicó que Querétaro también ha resentido los incumplimientos en la distribución de medicamentos vinculada al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con información obtenida mediante transparencia, durante 2024 y 2025 se registró un desabasto acumulado superior a 242 mil piezas de medicamentos esenciales.

Meza Argaluza advirtió que resulta especialmente preocupante la falta de medicamentos para enfermedades como diabetes e hipertensión, cuyos tratamientos requieren continuidad. "No podemos normalizar que los pacientes tengan que buscar sus medicamentos por fuera o pagarlos de su bolsillo. El derecho a la salud debe garantizarse con hechos, no con discursos", afirmó.

El PRI exigió al Gobierno Federal mejorar los mecanismos de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos, con transparencia y capacidad de respuesta.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Manuel Montes, líder de la CNOP; Pablo Meré, presidente del Instituto Reyes Heroles; la maestra Celia Durán, secretaria de Organización del PRI estatal; y José Parcero López, delegado del CEN del PRI en Querétaro.

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