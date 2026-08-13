Querétaro, 13 de agosto de 2026.- KIO Data Centers anunció una inversión potencial de cerca de mil 300 millones de dólares para desarrollar QRO3, su tercer campus tecnológico en el estado, con una capacidad aproximada de 100 megawatts que lo convertiría en el complejo más grande de la empresa.

La expansión podría contribuir a la generación de más de ocho mil 100 empleos entre directos e indirectos de alta especialización, de acuerdo con cifras presentadas por la propia compañía.

El anuncio se realizó en el Parque Industrial El Marqués, con la presencia del secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y del gobernador Mauricio Kuri González.

El gobernador Mauricio Kuri participó en el anuncio de KIO Data Centers para desarrollar QRO3, un nuevo campus tecnológico con una capacidad proyectada de aproximadamente 100 megawatts. rotativo.com.mx

El evento incluyó la entrega del distintivo Hecho en México a KIO, empresa que se instaló en el estado hace más de 20 años y que, según indicó Ebrard, concentra cerca del 80 por ciento de los centros de datos del país en Querétaro.

El CEO de KIO, Octavio Camarena Villalvazo, detalló que la firma ha invertido más de 900 millones de dólares en México y América Latina desde la entrada de I Squared Capital como accionista, de los cuales 200 millones se destinan en 2026 a nuevos proyectos y expansiones en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guatemala.

nstalaciones de KIO Data Centers en El Marqués, Querétaro. La compañía anunció una inversión potencial cercana a mil 300 millones de dólares para desarrollar su tercer campus tecnológico en el estado. rotativo.com.mx

Desde la cuenta del campus tecnológico, diversos estudios estiman un efecto multiplicador de entre cinco y siete veces por cada peso invertido en infraestructura de datos.

El secretario Ebrard subrayó que México requiere más inversiones de este tipo para competir en la economía global, en un momento en que la inteligencia artificial representa la mayor concentración de inversión en el mundo.

Autoridades federales y estatales, junto con directivos y colaboradores de KIO Data Centers, participaron en el anuncio de expansión de la empresa y la entrega del distintivo Hecho en México en Querétaro. rotativo.com.mx

Precisó que el ajuste del mercado laboral provocado por esa tecnología se compensa con el crecimiento de sectores vinculados al dato, la nube y el ecosistema digital, en el que México busca participar como parte del bloque norteamericano junto con Estados Unidos y Canadá.

Kuri González señaló que el gobierno estatal promueve además la creación de empresas de diseño de circuitos impresos y componentes vinculados a semiconductores, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y contribuir al equilibrio de la balanza comercial del país.

Autoridades y directivos recorrieron las instalaciones de KIO Data Centers, donde conocieron la infraestructura utilizada para la operación de sus centros de datos en Querétaro. rotativo.com.mx

El mandatario atribuyó el atractivo de Querétaro para este tipo de proyectos a una combinación de seguridad, estado de derecho, infraestructura, estabilidad económica y talento especializado generado mediante lo que describió como una coordinación entre empresas, instituciones educativas y gobierno.

KIO opera con energías renovables y aplica prácticas que buscan reducir su huella ambiental, según informaron los directivos de la empresa durante el recorrido por las instalaciones del campus, que incluyó la zona de generadores de emergencia, la sala de cómputo, la galería mecánica y la zona de enfriamiento.