Operativo ARMA reduce 40% los delitos patrimoniales en el Centro Histórico de Querétaro

279 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y se aseguraron más de 20 armas de fuego, 345 cartuchos y más de 24 kilogramos de droga durante la estrategia conjunta entre el municipio y el POES

Motoristas de la Policía Municipal de Querétaro con elementos tácticos del POES durante el primer aniversario del Operativo ARMA en el Centro Histórico.

El Operativo ARMA se ejecutó con cerca de 3 mil unidades y más de 9 mil elementos en 677 operativos conjuntos durante su primer año.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El Operativo ARMA, estrategia conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y la Policía Municipal de Querétaro, redujo en 40.2 por ciento la incidencia de delitos patrimoniales en el Centro Histórico durante su primer año de operación, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez.

En el mismo periodo, la incidencia delictiva total en la zona de intervención bajó 14 por ciento. Se ejecutaron 677 operativos conjuntos con la participación de más de 9 mil elementos y cerca de 3 mil unidades.

"Como resultado de este esfuerzo conjunto, la incidencia delictiva en la zona de intervención se redujo un 14 por ciento, mientras que los delitos patrimoniales disminuyeron en un 40.2 por ciento", expresó Elías Pérez. Añadió que 279 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y se aseguraron más de 20 armas de fuego, 345 cartuchos y más de 24 kilogramos de droga.

El presidente municipal Felifer Macías anunció que, derivado de esos resultados, el Operativo ARMA se implementará en la zona norponiente del municipio.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, detalló que mediante el operativo se remitió a los juzgados cívicos a 169 personas.

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