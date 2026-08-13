Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El Operativo ARMA, estrategia conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y la Policía Municipal de Querétaro, redujo en 40.2 por ciento la incidencia de delitos patrimoniales en el Centro Histórico durante su primer año de operación, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez.
En el mismo periodo, la incidencia delictiva total en la zona de intervención bajó 14 por ciento. Se ejecutaron 677 operativos conjuntos con la participación de más de 9 mil elementos y cerca de 3 mil unidades.
"Como resultado de este esfuerzo conjunto, la incidencia delictiva en la zona de intervención se redujo un 14 por ciento, mientras que los delitos patrimoniales disminuyeron en un 40.2 por ciento", expresó Elías Pérez. Añadió que 279 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y se aseguraron más de 20 armas de fuego, 345 cartuchos y más de 24 kilogramos de droga.
El presidente municipal Felifer Macías anunció que, derivado de esos resultados, el Operativo ARMA se implementará en la zona norponiente del municipio.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, detalló que mediante el operativo se remitió a los juzgados cívicos a 169 personas.