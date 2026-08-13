Querétaro designa 15 despachos para auditar estados financieros del Ejecutivo y 43 paraestatales

Las auditorías arrancan este mes y los dictámenes definitivos deberán entregarse en enero de 2027.

Autoridades de la Secretaría de la Contraloría de Querétaro y titulares de despachos de auditoría externa durante la entrega de designaciones para la dictaminación de estados financieros 2026.

El subsecretario Sergio Patiño Correa encabezó la entrega de designaciones a 15 despachos de auditoría externa en el CECEQ "Manuel Gómez Morín".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Secretaría de la Contraloría (SECON) del Estado de Querétaro designó a los titulares de 15 despachos de auditoría externa que se encargarán de la dictaminación de los estados financieros 2026 del Poder Ejecutivo y de 43 entidades paraestatales.

El ejercicio está respaldado en una obligación legal: los estados financieros deben aprobarse anualmente y su publicación requiere previo informe de comisarios y dictamen de auditores externos.

Así lo recordó el subsecretario Sergio Patiño Correa, quien representó al secretario Oscar García González en el acto celebrado en el CECEQ "Manuel Gómez Morín".

Los despachos emitirán opinión sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera de las entidades federativas, con base en normas internacionales de auditoría.

Los trabajos arrancan en agosto y comprenderán el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Los dictámenes definitivos deberán entregarse en enero de 2027.

De acuerdo con la información presentada en el acto, la SECON reporta cero observaciones y cero aclaraciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABUG) registra también cero observaciones y hallazgos ante los despachos externos que han realizado auditorías en años recientes.

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