Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Secretaría de la Contraloría (SECON) del Estado de Querétaro designó a los titulares de 15 despachos de auditoría externa que se encargarán de la dictaminación de los estados financieros 2026 del Poder Ejecutivo y de 43 entidades paraestatales.
El ejercicio está respaldado en una obligación legal: los estados financieros deben aprobarse anualmente y su publicación requiere previo informe de comisarios y dictamen de auditores externos.
Así lo recordó el subsecretario Sergio Patiño Correa, quien representó al secretario Oscar García González en el acto celebrado en el CECEQ "Manuel Gómez Morín".
Los despachos emitirán opinión sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera de las entidades federativas, con base en normas internacionales de auditoría.
Los trabajos arrancan en agosto y comprenderán el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Los dictámenes definitivos deberán entregarse en enero de 2027.
De acuerdo con la información presentada en el acto, la SECON reporta cero observaciones y cero aclaraciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABUG) registra también cero observaciones y hallazgos ante los despachos externos que han realizado auditorías en años recientes.