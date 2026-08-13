Universidad de las Mujeres de Querétaro inicia clases el 12 de septiembre; aún hay becas disponibles

La convocatoria recibió más de 300 solicitudes en tres días; el porcentaje de beca varía según el estudio socioeconómico de cada aspirante.

Universidad de las Mujeres de Querétaro prepara el inicio de un nuevo cuatrimestre con cerca de 280 becas municipales disponibles.

La Universidad de las Mujeres iniciará su nuevo cuatrimestre el 12 de septiembre; la convocatoria recibió más de 300 solicitudes de cita durante sus primeras 72 horas.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.- La Universidad de las Mujeres del municipio de Querétaro comenzará su nuevo cuatrimestre el 12 de septiembre. La convocatoria generó más de 300 solicitudes de cita en las primeras 72 horas de publicada, de acuerdo con la Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León.

Los estudios socioeconómicos que determinan el porcentaje de beca de cada aspirante concluirán a mediados de esta semana. León explicó que el porcentaje asignado puede ser del 50, 60 u otro según la situación de cada mujer, y que las becas no reclamadas —de quienes no completan su inscripción tras el estudio— regresan a la bolsa común y se reasignan en orden de llegada hasta alcanzar el tope presupuestal de cerca de 280 becas disponibles.

La institución opera desde 2022 y ha ido ampliando su oferta hasta contar hoy con bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías. En enero de 2026 mantenía una matrícula activa de mil 900 alumnas, con becas municipales de entre 40% y 70% sobre el costo base.

En el cuatrimestre mayo-agosto 2025, la convocatoria registró mil 918 estudiantes activas y ofreció apoyos de entre 10% y 70%.

El proceso aplica tanto para nuevos ingresos como para mujeres que ya cursan cuatrimestres anteriores, quienes también se someten a revisión anual; su porcentaje de beca puede mantenerse igual, aumentar o disminuir según su situación actual.

León precisó que a finales de esta semana el municipio estará en condiciones de informar las cifras definitivas de inscritas para el cuatrimestre que arranca en septiembre.

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