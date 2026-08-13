Querétaro, 13 de agosto de 2026.- La Universidad de las Mujeres del municipio de Querétaro comenzará su nuevo cuatrimestre el 12 de septiembre. La convocatoria generó más de 300 solicitudes de cita en las primeras 72 horas de publicada, de acuerdo con la Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León.
Los estudios socioeconómicos que determinan el porcentaje de beca de cada aspirante concluirán a mediados de esta semana. León explicó que el porcentaje asignado puede ser del 50, 60 u otro según la situación de cada mujer, y que las becas no reclamadas —de quienes no completan su inscripción tras el estudio— regresan a la bolsa común y se reasignan en orden de llegada hasta alcanzar el tope presupuestal de cerca de 280 becas disponibles.
La institución opera desde 2022 y ha ido ampliando su oferta hasta contar hoy con bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías. En enero de 2026 mantenía una matrícula activa de mil 900 alumnas, con becas municipales de entre 40% y 70% sobre el costo base.
En el cuatrimestre mayo-agosto 2025, la convocatoria registró mil 918 estudiantes activas y ofreció apoyos de entre 10% y 70%.
El proceso aplica tanto para nuevos ingresos como para mujeres que ya cursan cuatrimestres anteriores, quienes también se someten a revisión anual; su porcentaje de beca puede mantenerse igual, aumentar o disminuir según su situación actual.
León precisó que a finales de esta semana el municipio estará en condiciones de informar las cifras definitivas de inscritas para el cuatrimestre que arranca en septiembre.