Cruceristas en México crecen 15.2% en el primer semestre; gasto sube 18.7%

El gasto de los cruceristas sumó 575 millones de dólares entre enero y junio, un incremento de 18.7% respecto al mismo periodo de 2025, según datos del INEGI elaborados por la Secretaría de Turismo.

Presentación de indicadores de crucerismo enero-junio 2026 en la Conferencia del Pueblo

El crucerismo sumó 6.6 millones de llegadas al primer semestre de 2026, un alza de 15.2% respecto al año anterior, según el INEGI.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 13, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.- Los puertos mexicanos recibieron 6.6 millones de cruceristas entre enero y junio de 2026, un incremento de 15.2% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de elaboración propia de la Secretaría de Turismo con base en información del INEGI.

Las cifras pueden variar respecto al reporte original debido al redondeo, según advierte la propia dependencia.

El gasto realizado por ese segmento alcanzó 575 millones de dólares en el primer semestre, lo que equivale a un alza de 18.7% frente al mismo lapso de 2025, según la misma fuente.

La serie histórica de la dependencia muestra que el crucerismo en México acumuló cuatro años de recuperación sostenida desde el mínimo de 2021, cuando prácticamente no hubo llegadas por las restricciones sanitarias.

En el primer semestre de 2022 se registraron 3.1 millones de cruceristas; para 2024 la cifra se ubicó en 5.2 millones; y en 2025, en 5.7 millones, conforme a los datos del INEGI presentados por la Secretaría de Turismo.

Las cifras de crucerismo forman parte del reporte de indicadores turísticos enero-junio 2026 presentado el 13 de agosto durante la Conferencia del Pueblo.

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