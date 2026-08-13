Protección Civil sofoca incendio de llantas en Santa Fe Libertadores

La sección de Rescate realizó labores de sofocación y remoción para eliminar el riesgo derivado del humo contaminante.

Dos bomberos de Protección Civil El Marqués, con equipo completo de protección, aplican agua con manguera sobre un foco de humo denso durante el control de un incendio de llantas en zona de vegetación en Santa Fe Libertadores.

Elementos de la sección de Rescate de Protección Civil El Marqués durante labores de sofocación del incendio de llantas en Santa Fe Libertadores.

Protección Civil El Marqués / Facebook
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 13 de agosto de 2026.- Personal de la sección de Rescate de Protección Civil El Marqués sofocó un incendio de llantas registrado en la colonia Santa Fe Libertadores, informó la corporación a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaron labores de sofocación y remoción del material para controlar y eliminar cualquier riesgo asociado al incendio. Protección Civil El Marqués no detalló la hora exacta del hecho ni la causa del incendio.

La corporación señaló que la quema de llantas genera humo altamente contaminante y representa un riesgo para la salud de las personas cercanas y para el medio ambiente.

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