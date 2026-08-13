El Marqués, Querétaro, 13 de agosto de 2026.- Personal de la sección de Rescate de Protección Civil El Marqués sofocó un incendio de llantas registrado en la colonia Santa Fe Libertadores, informó la corporación a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaron labores de sofocación y remoción del material para controlar y eliminar cualquier riesgo asociado al incendio. Protección Civil El Marqués no detalló la hora exacta del hecho ni la causa del incendio.
La corporación señaló que la quema de llantas genera humo altamente contaminante y representa un riesgo para la salud de las personas cercanas y para el medio ambiente.