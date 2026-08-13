Municipio de Querétaro abre consultorio médico gratuito para mujeres en el Centro de Empoderamiento

La misma sede estrena sala de cómputo con talleres semanales y cafetería operada por egresadas del programa de gastronomía.

Doctora atiende a una mujer en el consultorio médico del Centro de Empoderamiento para las Mujeres de Querétaro.

El Centro de Empoderamiento para las Mujeres de Querétaro ofrece consultas médicas gratuitas enfocadas en prevención y salud de la mujer, con atención los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Imagen ilustrativa.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2025.- El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro inauguró un consultorio médico gratuito con atención lunes, miércoles y viernes de las 8:00 a las 14:00 horas, a cargo de la doctora Sandra, especialista en salud de la mujer.

El servicio está enfocado en prevención: detección oportuna de cáncer de mama y de ovario, pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual, orientación sobre menstruación digna y consulta general.

La Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León, explicó durante una rueda de prensa que el consultorio no contará con dación de medicamentos; cuando la revisión detecte necesidad de especialidad o de medicamento, la doctora Sandra gestionará la vinculación directa con el centro de salud correspondiente de la usuaria.

Para acceder al servicio se requiere credencial de elector del municipio de Querétaro. Las citas pueden solicitarse por teléfono al 442-238-7700, a través de las aplicaciones del municipio o de manera presencial en la recepción del Centro de Empoderamiento.

León señaló que la atención será prioritaria para las mujeres que ya atienden los módulos de atención psicojurídica de la dependencia, y que la agenda está abierta también para cualquier mujer de la capital que desee acudir a consulta preventiva.

En la misma sede, el municipio inauguró una sala de cómputo con 11 equipos — diez para usuarias y uno para el docente —, instalados con el respaldo de la asociación civil México [nombre no reconstruible en audio] y de ACOE, una agrupación de mujeres del sector energético.

El primer taller de sistemas computacionales se realizó el mismo día de la inauguración; los cursos tendrán frecuencia semanal como parte del programa de empleabilidad.

El recinto también abrió una cafetería operada por egresadas del programa de gastronomía del Centro de Empoderamiento, que se suma a los módulos comerciales ya existentes en la parte externa: tienda de regalos, servicio de masaje y barbería con aplicación de uñas.

En ese mismo espacio quedó instalado el local de Dressford Success, organización con sede en Nueva York con la que el municipio firmó un convenio de colaboración hace dos semanas para dotar de vestimenta adecuada a mujeres en proceso de búsqueda de empleo.

León precisó que el Centro de Empoderamiento atiende cada semana a cerca de 470 mujeres y tiene programadas 54 actividades y 45 activaciones físicas para el mes de agosto.

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