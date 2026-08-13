Querétaro, 13 de agosto de 2025.- El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro inauguró un consultorio médico gratuito con atención lunes, miércoles y viernes de las 8:00 a las 14:00 horas, a cargo de la doctora Sandra, especialista en salud de la mujer.
El servicio está enfocado en prevención: detección oportuna de cáncer de mama y de ovario, pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual, orientación sobre menstruación digna y consulta general.
La Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León, explicó durante una rueda de prensa que el consultorio no contará con dación de medicamentos; cuando la revisión detecte necesidad de especialidad o de medicamento, la doctora Sandra gestionará la vinculación directa con el centro de salud correspondiente de la usuaria.
Para acceder al servicio se requiere credencial de elector del municipio de Querétaro. Las citas pueden solicitarse por teléfono al 442-238-7700, a través de las aplicaciones del municipio o de manera presencial en la recepción del Centro de Empoderamiento.
León señaló que la atención será prioritaria para las mujeres que ya atienden los módulos de atención psicojurídica de la dependencia, y que la agenda está abierta también para cualquier mujer de la capital que desee acudir a consulta preventiva.
En la misma sede, el municipio inauguró una sala de cómputo con 11 equipos — diez para usuarias y uno para el docente —, instalados con el respaldo de la asociación civil México [nombre no reconstruible en audio] y de ACOE, una agrupación de mujeres del sector energético.
El primer taller de sistemas computacionales se realizó el mismo día de la inauguración; los cursos tendrán frecuencia semanal como parte del programa de empleabilidad.
El recinto también abrió una cafetería operada por egresadas del programa de gastronomía del Centro de Empoderamiento, que se suma a los módulos comerciales ya existentes en la parte externa: tienda de regalos, servicio de masaje y barbería con aplicación de uñas.
En ese mismo espacio quedó instalado el local de Dressford Success, organización con sede en Nueva York con la que el municipio firmó un convenio de colaboración hace dos semanas para dotar de vestimenta adecuada a mujeres en proceso de búsqueda de empleo.
León precisó que el Centro de Empoderamiento atiende cada semana a cerca de 470 mujeres y tiene programadas 54 actividades y 45 activaciones físicas para el mes de agosto.