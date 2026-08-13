Querétaro, 13 de agosto de 2026.- Un directorio público de registro y consulta orientado a fortalecer las industrias culturales y creativas fue presentado este jueves en el Centro de las Artes de Querétaro.
La herramienta, denominada Mercado Creativo Digital, fue elaborada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con la Secretaría de Economía, el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Cultura del estado.
Muñecas artesanales estuvieron presentes como referencia de las industrias creativas durante el evento. rotativo.com.mx
El directorio tiene como propósito visibilizar trabajos culturales y artísticos, fortalecer las redes de creación y colaboración entre sus agentes dentro y fuera del ámbito cultural, e impulsar la sostenibilidad de las prácticas creativas en el entorno digital.
La herramienta vincula cultura, tecnología y economía para acercar a las comunidades creativas de todo el país, de acuerdo con la información proporcionada por las instituciones participantes.
A la presentación asistió Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del estado de Querétaro.