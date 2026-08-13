México participará en siete ferias turísticas internacionales del segundo semestre

La Secretaría de Turismo también anunció caravanas en Norteamérica y la sede del ITB Americas en Guadalajara en noviembre, con México como país anfitrión por quinto año consecutivo.

Claudia Sheinbaum observa pantalla con agenda de ferias turísticas internacionales México segundo semestre 2026

La Secretaría de Turismo presentó la agenda de ferias internacionales del segundo semestre 2026 durante la conferencia presidencial del 13 de agosto.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.- México participará en siete ferias turísticas internacionales especializadas durante el segundo semestre de 2026, con presencia en Europa, Asia y América, de acuerdo con la agenda presentada por la Secretaría de Turismo durante la Conferencia del Pueblo.

El calendario de ferias contempla tres eventos en septiembre: la participación en París, Francia (del 13 al 18), en Tokio, Japón (del 22 al 28) y en Buenos Aires, Argentina (del 24 al 30).

En octubre, la agenda incluye la feria de Rimini, Italia (del 5 al 10) y la de Las Vegas, Estados Unidos (del 11 al 16). En noviembre se prevé presencia en Londres, Reino Unido (del 1 al 6) y en Barcelona, España (del 15 al 20), conforme a los materiales de la dependencia.

En paralelo, la Secretaría de Turismo también informó sobre cinco caravanas turísticas en Norteamérica para el segundo semestre: Vancouver, Canadá (25-28 de agosto); Phoenix, EUA (29 de agosto-2 de septiembre); Los Ángeles, EUA (7-9 de octubre); Houston, EUA (20-21 de octubre), y Dallas, EUA (22-23 de octubre).

Respecto al ITB Americas 2026 —feria de turismo que por primera vez en su historia se celebrará en América—, México fue anunciado como país anfitrión por quinto año consecutivo.

El evento se realizará del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, Jalisco, con una proyección de 5,000 participantes nacionales e internacionales y representantes de más de 42 países, según los datos de la dependencia. El Pabellón México contará con los 32 estados del país.

Adicionalmente, la Secretaría de Turismo presentó el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, programado del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

El evento tiene como objetivo fortalecer la visibilidad de los 177 Pueblos Mágicos del programa federal, así como vincularlos con compradores, operadores y medios especializados, conforme a los materiales de la dependencia.

Se anunció también una plataforma digital de negocios permanente como parte de sus resultados esperados.

gobierno turismo claudia sheinbaum

Reciente

Cuatro funcionarios de Protección Civil de Querétaro posan frente a pantallas con mapas satelitales y datos meteorológicos en el centro de monitoreo climático.
Querétaro

Bomberos de Durango visitan centro de monitoreo climático de Querétaro

El Primer Comandante de Bomberos de Santiago Papasquiaro, Alonso Montenegro, conoció la tecnología del centro meteorológico queretano, que Durango planea replicar.

Imagen ilustrativa relacionada con el hallazgo de un hombre sin vida en la comunidad de La Valla, San Juan del Río.
San Juan del Río

Rolando Morales Gómez pierde la vida en La Valla, San Juan del Río

Peritos en criminalística se trasladaron al sitio para las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo.

Dos bomberos de Protección Civil El Marqués, con equipo completo de protección, aplican agua con manguera sobre un foco de humo denso durante el control de un incendio de llantas en zona de vegetación en Santa Fe Libertadores.
Querétaro

Protección Civil sofoca incendio de llantas en Santa Fe Libertadores

La sección de Rescate realizó labores de sofocación y remoción para eliminar el riesgo derivado del humo contaminante.

Un policía de la SSPM Corregidora camina junto a un hombre adulto mayor y una mujer, tomados del brazo, frente a un edificio institucional durante la noche.
Corregidora

Adulto mayor desorientado es auxiliado por Corregidora y reunido con su familia

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas ubicó y acompañó al hombre hasta contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro.