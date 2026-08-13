Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.- México participará en siete ferias turísticas internacionales especializadas durante el segundo semestre de 2026, con presencia en Europa, Asia y América, de acuerdo con la agenda presentada por la Secretaría de Turismo durante la Conferencia del Pueblo.

El calendario de ferias contempla tres eventos en septiembre: la participación en París, Francia (del 13 al 18), en Tokio, Japón (del 22 al 28) y en Buenos Aires, Argentina (del 24 al 30).

En octubre, la agenda incluye la feria de Rimini, Italia (del 5 al 10) y la de Las Vegas, Estados Unidos (del 11 al 16). En noviembre se prevé presencia en Londres, Reino Unido (del 1 al 6) y en Barcelona, España (del 15 al 20), conforme a los materiales de la dependencia.

En paralelo, la Secretaría de Turismo también informó sobre cinco caravanas turísticas en Norteamérica para el segundo semestre: Vancouver, Canadá (25-28 de agosto); Phoenix, EUA (29 de agosto-2 de septiembre); Los Ángeles, EUA (7-9 de octubre); Houston, EUA (20-21 de octubre), y Dallas, EUA (22-23 de octubre).

Respecto al ITB Americas 2026 —feria de turismo que por primera vez en su historia se celebrará en América—, México fue anunciado como país anfitrión por quinto año consecutivo.

El evento se realizará del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, Jalisco, con una proyección de 5,000 participantes nacionales e internacionales y representantes de más de 42 países, según los datos de la dependencia. El Pabellón México contará con los 32 estados del país.

Adicionalmente, la Secretaría de Turismo presentó el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, programado del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

El evento tiene como objetivo fortalecer la visibilidad de los 177 Pueblos Mágicos del programa federal, así como vincularlos con compradores, operadores y medios especializados, conforme a los materiales de la dependencia.

Se anunció también una plataforma digital de negocios permanente como parte de sus resultados esperados.