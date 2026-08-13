Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.- México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de elaboración propia de la Secretaría de Turismo con base en datos del INEGI.

Las cifras pueden variar respecto al reporte original debido al redondeo, según advierte la propia dependencia.

De ese total, 24.5 millones correspondieron a turistas internacionales —aquellos que pernoctan en el país—, con un alza de 4.6% frente al primer semestre de 2025.

La derrama económica generada por el turismo receptor se ubicó en 18,781 millones de dólares, un incremento de 0.5%, de acuerdo con la misma fuente.

En materia de crucerismo, los puertos mexicanos recibieron 6.6 millones de cruceristas de enero a junio de 2026, un aumento de 15.2% respecto al mismo lapso del año anterior.

El gasto de ese segmento alcanzó 575 millones de dólares, un alza de 18.7%, según datos del INEGI elaborados por la Secretaría de Turismo.

El flujo de pasajeros en los aeropuertos nacionales —nacionales e internacionales— sumó 93.9 millones entre enero y junio, conforme a cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentró el mayor tráfico con 22 millones de pasajeros, seguido por Cancún con 14.8 millones y Guadalajara con 9.2 millones.

Entre los mercados con mayor crecimiento en ese periodo destaca Colombia con un alza de 31.5%, Brasil con 19.3%, Japón con 17.1% y Canadá con 7.6%, según la misma fuente.

El Tren Maya transportó 56,763 pasajeros extranjeros de enero a junio de 2026, lo que equivale a un incremento de 35.7% frente al mismo periodo de 2025, conforme a datos elaborados por la propia empresa ferroviaria.

En el segmento hotelero, los cuartos de hotel en todo el país registraron 53.6 millones de ocupaciones turísticas en el primer semestre, un crecimiento de 733 mil turistas respecto al mismo periodo de 2025, según el Sistema de Monitoreo Hotelero DATATUR con cifras preliminares.

Sólo en junio de 2026 —último mes de la serie presentada—, México recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, un alza de 2.1% frente al mismo mes de 2025. La derrama de ese mes se ubicó en 2,913 millones de dólares, un incremento de 5.9%, según el INEGI y la SEGOB.

Las cifras corresponden al periodo enero-junio de cada año y fueron presentadas este 13 de agosto durante la Conferencia del Pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó a la prensa a participar con preguntas al final de la presentación.