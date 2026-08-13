Querétaro, 13 Agosto 2026.- Protección Civil del Municipio de Querétaro capacitó al Primer Comandante de Bomberos de Santiago Papasquiaro, Durango, Alonso Montenegro, en el manejo de tecnología de monitoreo climático, con miras a que esa corporación construya su propio centro de vigilancia meteorológica.
La reunión, encabezada por el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez, tuvo como sede el Centro de Análisis y Difusión de Información Meteorológica de Querétaro (CMPCQ), donde personal municipal mostró al comandante visitante las herramientas de pronóstico y monitoreo que utiliza la corporación para la prevención de riesgos climáticos.
De acuerdo con Protección Civil de Querétaro, Bomberos de Santiago Papasquiaro contará próximamente con su propio centro de monitoreo meteorológico, aunque la dependencia no detalló fecha de inicio de operaciones ni el alcance tecnológico de esa instalación.