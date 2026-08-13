Bomberos de Durango visitan centro de monitoreo climático de Querétaro

El Primer Comandante de Bomberos de Santiago Papasquiaro, Alonso Montenegro, conoció la tecnología del centro meteorológico queretano, que Durango planea replicar.

Cuatro funcionarios de Protección Civil de Querétaro posan frente a pantallas con mapas satelitales y datos meteorológicos en el centro de monitoreo climático.

Personal de Protección Civil de Querétaro y el Primer Comandante de Bomberos de Santiago Papasquiaro, Durango, en el centro de monitoreo climático.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 Agosto 2026.- Protección Civil del Municipio de Querétaro capacitó al Primer Comandante de Bomberos de Santiago Papasquiaro, Durango, Alonso Montenegro, en el manejo de tecnología de monitoreo climático, con miras a que esa corporación construya su propio centro de vigilancia meteorológica.

La reunión, encabezada por el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez, tuvo como sede el Centro de Análisis y Difusión de Información Meteorológica de Querétaro (CMPCQ), donde personal municipal mostró al comandante visitante las herramientas de pronóstico y monitoreo que utiliza la corporación para la prevención de riesgos climáticos.

De acuerdo con Protección Civil de Querétaro, Bomberos de Santiago Papasquiaro contará próximamente con su propio centro de monitoreo meteorológico, aunque la dependencia no detalló fecha de inicio de operaciones ni el alcance tecnológico de esa instalación.

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