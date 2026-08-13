Cerca de 500 mujeres del Centro de Empoderamiento se gradúan el 27 de agosto en Querétaro

El acto en el auditorio José Ortiz de Domínguez cierra la tercera generación de certificaciones con ICATEQ y abre la convocatoria para la cuarta.

Mujeres participan en un taller de capacitación del Centro de Empoderamiento para las Mujeres del municipio de Querétaro.

Cerca de 500 mujeres concluirán la tercera generación de los programas de capacitación, empleabilidad y emprendimiento del Centro de Empoderamiento de Querétaro; recibirán sus reconocimientos el próximo 27 de agosto.

Imagen Ilustrativa
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2025.- Cerca de 500 mujeres que completaron su proceso en el Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro recibirán su reconocimiento el próximo 27 de agosto en el auditorio José Ortiz de Domínguez.

La ceremonia cierra la tercera generación de cuatro programas distintos: certificaciones con ICtec, talleres formativos del Centro, y programas de empleabilidad y emprendimiento.

La Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León, señaló durante una rueda de prensa que el propósito del acto es que las egresadas puedan reconocerse públicamente e invitar a sus familias a atestiguar el esfuerzo realizado durante los últimos tres meses.

A partir de esa misma fecha, el municipio abrirá la convocatoria para la cuarta generación en los mismos programas.

La cifra de esta generación supera la de la primera, que terminó 2025 con 383 certificadas, según datos reportados por Rotativo cuando el municipio abrió la segunda convocatoria en enero de 2026.

El crecimiento responde en parte a la expansión del programa hacia siete delegaciones municipales, que el municipio puso en marcha con el objetivo de acercar los talleres a colonias periféricas con dificultades de movilidad.

El Centro de Empoderamiento opera desde agosto de 2025 en el antiguo complejo de San Pedrito Peñuelas. Desde su apertura, el programa ha combinado formación técnica certificada con acompañamiento psicoemocional y rutas de empleabilidad y emprendimiento orientadas a la autonomía económica de las participantes.

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