Querétaro, 13 de agosto de 2025.- Cerca de 500 mujeres que completaron su proceso en el Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro recibirán su reconocimiento el próximo 27 de agosto en el auditorio José Ortiz de Domínguez.
La ceremonia cierra la tercera generación de cuatro programas distintos: certificaciones con ICtec, talleres formativos del Centro, y programas de empleabilidad y emprendimiento.
La Secretaria de la Mujer del municipio, Bety León, señaló durante una rueda de prensa que el propósito del acto es que las egresadas puedan reconocerse públicamente e invitar a sus familias a atestiguar el esfuerzo realizado durante los últimos tres meses.
A partir de esa misma fecha, el municipio abrirá la convocatoria para la cuarta generación en los mismos programas.
La cifra de esta generación supera la de la primera, que terminó 2025 con 383 certificadas, según datos reportados por Rotativo cuando el municipio abrió la segunda convocatoria en enero de 2026.
El crecimiento responde en parte a la expansión del programa hacia siete delegaciones municipales, que el municipio puso en marcha con el objetivo de acercar los talleres a colonias periféricas con dificultades de movilidad.
El Centro de Empoderamiento opera desde agosto de 2025 en el antiguo complejo de San Pedrito Peñuelas. Desde su apertura, el programa ha combinado formación técnica certificada con acompañamiento psicoemocional y rutas de empleabilidad y emprendimiento orientadas a la autonomía económica de las participantes.