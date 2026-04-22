Querétaro, 22 de abril de 2026. — El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro reabre sus servicios con una reorganización que divide la atención a mujeres en dos rutas diferenciadas, una orientada al emprendimiento y otra al desarrollo personal integral.
La reestructuración fue encabezada por la Secretaría de la Mujer por instrucción del presidente municipal Felifer Macías y busca, según la dependencia, ofrecer una atención más eficiente y con resultados medibles en el crecimiento personal, profesional y económico de las participantes.
La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx
El municipio no detalló en qué difiere el nuevo esquema del modelo operado previamente ni el presupuesto asignado a la reestructuración.
La Secretaría de la Mujer reportó que el programa acumula más de 4 mil 300 participantes atendidas. La dependencia no precisó el periodo en el que se contabilizó esa cifra, lo que impide identificar cuánto corresponde al arranque del programa en la actual administración y cuánto al presente ejercicio.
Tampoco se informó cuántas mujeres concluyeron los procesos de capacitación ni cuántas se incorporaron a un empleo formal o abrieron un emprendimiento tras su paso por el Centro.
La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx
Los programas municipales dirigidos a mujeres se organizan ahora en dos círculos de atención. El primero, enfocado en el emprendimiento, arranca con formación psicoemocional, activación física y una jornada de salud; después, vincula a las participantes con capacitación técnica en oficios a través del ICATEC o del CECATI para avanzar hacia rutas especializadas de emprendimiento o empleabilidad.
El segundo círculo, centrado en el empoderamiento, integra formación psicoemocional, capacitación en oficios y acciones de cuidado de la salud, con el propósito de fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres desde un enfoque integral.
La oferta de talleres de profesionalización disponible en el Centro incluye gastronomía, elaboración de gelatinas, pastas y ensaladas, panadería, corte de cabello, masaje corporal, maquillaje básico, aplicación de gel en uñas, confección de ropa, bisutería y floristería, entre otros.
La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx
Ambos esquemas, de acuerdo con la dependencia, permiten dar continuidad a los procesos de formación para que las participantes completen rutas de capacitación sin abandonar el acompañamiento institucional.
La atención municipal a las mujeres queretanas se enmarca, según Macías, en la visión de construir una ciudad con más oportunidades donde las mujeres cuenten con herramientas reales para desarrollarse y mejorar su calidad de vida.