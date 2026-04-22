Reabre el Centro de Empoderamiento de Querétaro con dos rutas de atención para mujeres

El municipio divide la atención en dos círculos: uno de emprendimiento y otro de empoderamiento integral.

Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro reorganiza servicios para mujeres en dos rutas de atención

La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro reabre sus servicios con una reorganización que divide la atención a mujeres en dos rutas diferenciadas, una orientada al emprendimiento y otra al desarrollo personal integral.

La reestructuración fue encabezada por la Secretaría de la Mujer por instrucción del presidente municipal Felifer Macías y busca, según la dependencia, ofrecer una atención más eficiente y con resultados medibles en el crecimiento personal, profesional y económico de las participantes.

Centro de Empoderamiento del municipio de Quer\u00e9taro reorganiza servicios para mujeres en dos rutas de atenci\u00f3n La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx

El municipio no detalló en qué difiere el nuevo esquema del modelo operado previamente ni el presupuesto asignado a la reestructuración.

La Secretaría de la Mujer reportó que el programa acumula más de 4 mil 300 participantes atendidas. La dependencia no precisó el periodo en el que se contabilizó esa cifra, lo que impide identificar cuánto corresponde al arranque del programa en la actual administración y cuánto al presente ejercicio.

Tampoco se informó cuántas mujeres concluyeron los procesos de capacitación ni cuántas se incorporaron a un empleo formal o abrieron un emprendimiento tras su paso por el Centro.

Centro de Empoderamiento del municipio de Quer\u00e9taro reorganiza servicios para mujeres en dos rutas de atenci\u00f3n La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx

Los programas municipales dirigidos a mujeres se organizan ahora en dos círculos de atención. El primero, enfocado en el emprendimiento, arranca con formación psicoemocional, activación física y una jornada de salud; después, vincula a las participantes con capacitación técnica en oficios a través del ICATEC o del CECATI para avanzar hacia rutas especializadas de emprendimiento o empleabilidad.

El segundo círculo, centrado en el empoderamiento, integra formación psicoemocional, capacitación en oficios y acciones de cuidado de la salud, con el propósito de fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres desde un enfoque integral.

La oferta de talleres de profesionalización disponible en el Centro incluye gastronomía, elaboración de gelatinas, pastas y ensaladas, panadería, corte de cabello, masaje corporal, maquillaje básico, aplicación de gel en uñas, confección de ropa, bisutería y floristería, entre otros.

Centro de Empoderamiento del municipio de Quer\u00e9taro reorganiza servicios para mujeres en dos rutas de atenci\u00f3n La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro opera el Centro de Empoderamiento por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx

Ambos esquemas, de acuerdo con la dependencia, permiten dar continuidad a los procesos de formación para que las participantes completen rutas de capacitación sin abandonar el acompañamiento institucional.

La atención municipal a las mujeres queretanas se enmarca, según Macías, en la visión de construir una ciudad con más oportunidades donde las mujeres cuenten con herramientas reales para desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

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