Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Trescientas doce mujeres recibieron certificado al concluir la segunda generación de cursos y talleres del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro, una promoción que se redujo 18.5 por ciento respecto a las 383 egresadas de la primera generación durante 2025.

La Secretaría de la Mujer entregó las constancias este fin de semana en la sede de San Pedrito Peñuelas, donde el programa municipal opera desde agosto de 2025 con una inversión inicial de 7.5 millones de pesos.

La graduación ocurre tras la reestructuración del Centro que la dependencia ejecutó en abril de 2026, cuando dividió la oferta en dos rutas diferenciadas, una orientada al emprendimiento y otra al desarrollo personal integral.

312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

Con esta segunda promoción, el Centro acumula más de 5 mil 400 mujeres capacitadas desde el arranque de la actual administración del presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, según cifras de la propia Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro.

La secretaria de la Mujer, Beatriz León Sotelo, informó que el seguimiento a las egresadas se reforzará con un carnet de círculo de empoderamiento y un círculo de autonomía, esquema que busca conducir a las participantes hasta la certificación oficial mediante el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), el Instituto de Artes y Oficios y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

"La intención es capacitar a la mayor cantidad de mujeres, fortalecer nuestro sistema económico, ya sea a través del emprendimiento o de la empleabilidad", expresó León Sotelo, quien asumió la titularidad de la dependencia el 1 de abril en relevo de Vanesa Garfias Rojas.

Talleres del Centro de Empoderamiento en Querétaro

La oferta del Centro incluye maquillaje básico, corte de cabello, técnicas de uñas, gastronomía regional queretana, joyería artesanal, inglés intermedio y diseño con Adobe Photoshop, además de costura, carpintería, soldadura y electricidad en el área de artes y oficios.

312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

La dependencia no precisó cuántas de las 312 egresadas de la segunda generación se incorporaron a un empleo formal ni cuántas abrieron un emprendimiento tras concluir su capacitación.

Las inscripciones para la siguiente convocatoria se abrieron el 30 de abril en el Centro de Empoderamiento, ubicado en Avenida Plateros 244, esquina con calle Artesanos, en la colonia San Pedrito Peñuelas, donde la Secretaría de la Mujer también trasladó sus oficinas administrativas en enero de 2026.