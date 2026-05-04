312 mujeres concluyen la segunda generación del Centro de Empoderamiento de Querétaro

La promoción se redujo 18.5% respecto a las 383 graduadas de la primera generación en 2025.

Beatriz León Sotelo entrega certificados a graduadas de la segunda generación del Centro de Empoderamiento de Querétaro

312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Trescientas doce mujeres recibieron certificado al concluir la segunda generación de cursos y talleres del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro, una promoción que se redujo 18.5 por ciento respecto a las 383 egresadas de la primera generación durante 2025.

La Secretaría de la Mujer entregó las constancias este fin de semana en la sede de San Pedrito Peñuelas, donde el programa municipal opera desde agosto de 2025 con una inversión inicial de 7.5 millones de pesos.

La graduación ocurre tras la reestructuración del Centro que la dependencia ejecutó en abril de 2026, cuando dividió la oferta en dos rutas diferenciadas, una orientada al emprendimiento y otra al desarrollo personal integral.

Beatriz Le\u00f3n Sotelo entrega certificados a graduadas de la segunda generaci\u00f3n del Centro de Empoderamiento de Quer\u00e9taro 312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

Con esta segunda promoción, el Centro acumula más de 5 mil 400 mujeres capacitadas desde el arranque de la actual administración del presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, según cifras de la propia Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro.

La secretaria de la Mujer, Beatriz León Sotelo, informó que el seguimiento a las egresadas se reforzará con un carnet de círculo de empoderamiento y un círculo de autonomía, esquema que busca conducir a las participantes hasta la certificación oficial mediante el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), el Instituto de Artes y Oficios y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

Beatriz Le\u00f3n Sotelo entrega certificados a graduadas de la segunda generaci\u00f3n del Centro de Empoderamiento de Quer\u00e9taro 312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

"La intención es capacitar a la mayor cantidad de mujeres, fortalecer nuestro sistema económico, ya sea a través del emprendimiento o de la empleabilidad", expresó León Sotelo, quien asumió la titularidad de la dependencia el 1 de abril en relevo de Vanesa Garfias Rojas.

Talleres del Centro de Empoderamiento en Querétaro

La oferta del Centro incluye maquillaje básico, corte de cabello, técnicas de uñas, gastronomía regional queretana, joyería artesanal, inglés intermedio y diseño con Adobe Photoshop, además de costura, carpintería, soldadura y electricidad en el área de artes y oficios.

Beatriz Le\u00f3n Sotelo entrega certificados a graduadas de la segunda generaci\u00f3n del Centro de Empoderamiento de Quer\u00e9taro 312 mujeres concluyeron cursos y talleres en la segunda generación, 71 menos que en la primera promoción cerrada durante 2025. rotativo.com.mx

La dependencia no precisó cuántas de las 312 egresadas de la segunda generación se incorporaron a un empleo formal ni cuántas abrieron un emprendimiento tras concluir su capacitación.

Las inscripciones para la siguiente convocatoria se abrieron el 30 de abril en el Centro de Empoderamiento, ubicado en Avenida Plateros 244, esquina con calle Artesanos, en la colonia San Pedrito Peñuelas, donde la Secretaría de la Mujer también trasladó sus oficinas administrativas en enero de 2026.

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