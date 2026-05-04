Huimilpan, 4 de mayo de 2026. —Un hombre identificado como José Gerardo N permanecerá en prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso por el delito de robo a lugar cerrado, luego de que ingresó a un inmueble de la comunidad de El Fresno tras forzar una ventana, sustrajo diversos objetos y causó daños a la protección de la vivienda.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el juez de Control determinó la medida cautelar e impuso un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso ocurrido en zona serrana de Huimilpan.
De acuerdo con la indagatoria ministerial, los hechos motivaron la apertura de una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por la víctima del robo.
Personal de la Policía de Investigación del Delito desarrolló diversas diligencias para identificar al probable responsable, lo que permitió integrar los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión que se cumplimentó días después.
En audiencia inicial, el juez de Control resolvió la vinculación a proceso por robo a lugar cerrado, determinó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó dos meses para que la Fiscalía complete la investigación complementaria.
La dependencia ministerial no precisó la fecha exacta del hecho ni el valor estimado de los bienes sustraídos del inmueble ubicado en la comunidad de El Fresno.
El caso se inscribe en el esfuerzo estatal por contener delitos patrimoniales, rubro donde la caída en robo a casa habitación alcanzó 60 por ciento durante el primer trimestre de 2026 según el balance que presentaron el gobernador Mauricio Kuri González y los titulares de Seguridad Ciudadana y Fiscalía.
Las cifras estatales que respaldan ese descenso provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registra los hechos delictivos por entidad y municipio.
En Huimilpan, donde el municipio capitalino entregó diez vehículos donados para reforzar la coordinación metropolitana en septiembre pasado, el caso de El Fresno se suma a la cobertura de delitos contra el patrimonio en comunidades alejadas de la cabecera municipal. La carpeta seguirá bajo integración por dos meses adicionales antes de la siguiente audiencia.