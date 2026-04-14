Caen 60% robos a casa habitación en Querétaro durante primer trimestre 2026

Kuri presenta balance trimestral con 16,639 remitidos a Juzgados Cívicos y 90 órdenes de aprehensión cumplidas.

Mauricio Kuri encabeza presentación de resultados en seguridad del primer trimestre 2026 en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó la presentación del balance trimestral junto con los titulares de la SSC y la Fiscalía estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — El robo a casa habitación registró una caída del 60% en Querétaro durante el primer trimestre de 2026 y el estado reporta menos homicidios que en 2014 pese a haber sumado medio millón de habitantes en la última década, según el balance presentado por el gobernador Mauricio Kuri González junto con los titulares de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

La estrategia, dijo el mandatario, se sostiene con mayor operatividad en todo el territorio estatal y coordinación permanente entre corporaciones federales, estatales y municipales.

La presentación ocurrió durante el ejercicio Contigo Informamos, donde Kuri vinculó los resultados de seguridad con el ecosistema fiscal del estado.

El próximo año Querétaro termina de pagar su deuda pública, según anunció el gobernador, quien se refirió a la entidad como la de mejores finanzas del país y cero observaciones en su ejercicio presupuestal.

"El tener menos homicidios que en el 2014 cuando tenemos 500 mil personas más, pues por algo la gente está llegando a Querétaro", señaló el mandatario.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, desglosó las cifras del trimestre: 2,709 personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la República, 16,639 remitidas a Juzgados Cívicos, 763 vehículos recuperados, 124 armas de fuego aseguradas, 32,974 gramos de sustancias tóxicas decomisados y 90 órdenes de aprehensión cumplidas.

El balance incluye también la detención de dos menores de edad que intentaron dañar tiendas de conveniencia con armas de fuego el 22 de febrero y el aseguramiento, al día siguiente, de una persona que generaba daños incendiando vehículos.

La corporación reportó saldo blanco durante Semana Santa en materia patrimonial, periodo en el que se reforzó el despliegue operativo en zonas turísticas y centros urbanos.

Pérez Hernández precisó que la estrategia estatal se articula en cuatro ejes: aseguramiento de armas de fuego, decomiso de sustancias tóxicas, contención de delitos patrimoniales y control de alteraciones al orden público.

En materia de cateos, la SSC acumuló 401 intervenciones coordinadas con la Fiscalía durante el trimestre, con un despliegue de 1,682 elementos de la Policía Estatal de diversos grupos especiales, 441 unidades, 119 ejemplares caninos y 74 drones destinados a identificación y ubicación de objetivos.

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