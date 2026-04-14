Querétaro, 14 de abril de 2026. — El robo a casa habitación registró una caída del 60% en Querétaro durante el primer trimestre de 2026 y el estado reporta menos homicidios que en 2014 pese a haber sumado medio millón de habitantes en la última década, según el balance presentado por el gobernador Mauricio Kuri González junto con los titulares de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.
La estrategia, dijo el mandatario, se sostiene con mayor operatividad en todo el territorio estatal y coordinación permanente entre corporaciones federales, estatales y municipales.
La presentación ocurrió durante el ejercicio Contigo Informamos, donde Kuri vinculó los resultados de seguridad con el ecosistema fiscal del estado.
El próximo año Querétaro termina de pagar su deuda pública, según anunció el gobernador, quien se refirió a la entidad como la de mejores finanzas del país y cero observaciones en su ejercicio presupuestal.
"El tener menos homicidios que en el 2014 cuando tenemos 500 mil personas más, pues por algo la gente está llegando a Querétaro", señaló el mandatario.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, desglosó las cifras del trimestre: 2,709 personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la República, 16,639 remitidas a Juzgados Cívicos, 763 vehículos recuperados, 124 armas de fuego aseguradas, 32,974 gramos de sustancias tóxicas decomisados y 90 órdenes de aprehensión cumplidas.
El balance incluye también la detención de dos menores de edad que intentaron dañar tiendas de conveniencia con armas de fuego el 22 de febrero y el aseguramiento, al día siguiente, de una persona que generaba daños incendiando vehículos.
La corporación reportó saldo blanco durante Semana Santa en materia patrimonial, periodo en el que se reforzó el despliegue operativo en zonas turísticas y centros urbanos.
Pérez Hernández precisó que la estrategia estatal se articula en cuatro ejes: aseguramiento de armas de fuego, decomiso de sustancias tóxicas, contención de delitos patrimoniales y control de alteraciones al orden público.
En materia de cateos, la SSC acumuló 401 intervenciones coordinadas con la Fiscalía durante el trimestre, con un despliegue de 1,682 elementos de la Policía Estatal de diversos grupos especiales, 441 unidades, 119 ejemplares caninos y 74 drones destinados a identificación y ubicación de objetivos.