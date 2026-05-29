Registro Civil de Querétaro suma 4,601 nacimientos y 1,214 matrimonios en 2026

La dependencia municipal reportó 526 divorcios, 2,662 defunciones y 10 adopciones, además de un alza en las muertes frente a años previos.

Oficina del Registro Civil del municipio de Querétaro donde se concentran los trámites de nacimientos, matrimonios y defunciones.

El Registro Civil del municipio de Querétaro presentó el corte de actos registrados entre enero y el 22 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Registro Civil del municipio de Querétaro registró 4,601 nacimientos y 1,214 matrimonios entre el 1 de enero y el 22 de mayo de 2026, de acuerdo con el corte presentado por la dirección de la dependencia.

La directora Fernanda Padilla detalló que en el mismo periodo se asentaron 526 divorcios, 2,662 defunciones, 134 reconocimientos, 10 adopciones y 81 inscripciones de actas de personas extranjeras. Las cifras superan en volumen el balance de 2024 en el comparativo de meses equivalentes.

¿Cómo cerró el corte del Registro Civil?

El único comparativo cerrado que ofreció la dirección corresponde a defunciones. De enero a abril, los fallecimientos pasaron de 2,171 en 2024 a 2,172 en 2025 y a 2,248 en 2026, un alza de 3.5% en el último año. Padilla aclaró que las adopciones se limitan a la inscripción del acta, ya que el proceso depende de la resolución judicial y no del Registro Civil.

Los nombres más registrados de 2026

En los nacimientos, Sofía y Ailani encabezan los nombres de niña más usados, mientras que Mateo y Liam dominan entre los varones. La dirección también reportó registros poco comunes, como Elías entre los niños y Cheryl entre las niñas.

El comportamiento de los matrimonios colectivos y de las uniones igualitarias se contabiliza por separado dentro del total de matrimonios.

La dirección adelantó que integrará un comparativo histórico 2024-2026 para nacimientos, matrimonios y divorcios, además del detalle de nacionalidades en las actas de extranjeros.

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