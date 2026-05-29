Analizan en Querétaro los límites de los ayuntamientos ante elecciones indígenas

Un magistrado del Tribunal Electoral federal expuso ante estudiantes la frontera entre la competencia municipal y la libre determinación de los pueblos originarios.

Ponente frente a estudiantes durante una conferencia del ciclo jurídico-electoral en un auditorio de la Universidad de Londres.

El magistrado Omar Hernández Esquivel impartió la conferencia magistral durante la tercera jornada del ciclo en la Universidad de Londres Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de mayo de 2026.- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron la tercera jornada del "Ciclo de análisis jurídico-electoral" en la Universidad de Londres Querétaro, con la representación política de los pueblos originarios como eje de la sesión.

La actividad académica giró en torno a la conferencia magistral "Límites a la intervención de los Ayuntamientos en elecciones de representación indígena", impartida por el magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Omar Hernández Esquivel.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión Jurídica y moderador del encuentro, señaló que el ciclo busca acercar los temas político-electorales a la ciudadanía, en particular a las juventudes, a cinco meses del inicio del proceso electoral 2027.

El peso de la representación indígena

Dorantes Guerra expuso que abordar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas resulta indispensable de cara a la contienda. De acuerdo con el consejero, una de cada siete personas en el estado se autoadscribe como indígena y existen más de 300 comunidades indígenas reconocidas en la entidad.

El vicerrector de la Universidad de Londres Querétaro, José Antonio Ugalde Guerrero, agradeció la colaboración institucional para informar a la comunidad estudiantil sobre las elecciones por sistemas normativos y la autonomía de los pueblos indígenas.

Hasta dónde llega el ayuntamiento

En su ponencia, Hernández Esquivel analizó los alcances constitucionales, legales y jurisprudenciales en la materia, así como la frontera entre la competencia municipal y la libre determinación de las comunidades.

El magistrado afirmó que la representación indígena en los ayuntamientos es el primer vínculo entre los pueblos originarios y la autoridad municipal, lo que permite que este grupo de atención prioritaria sea escuchado en sus demandas.

La sesión reunió a las consejeras electorales del IEEQ Alma Fabiola Rodríguez Martínez y Karla Isabel Olvera Moreno, al magistrado presidente Daniel Estrada García y al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, ambos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), junto con funcionariado electoral, docentes y estudiantes.

Con esta jornada, el IEEQ y la SCJN adelantan la discusión académica sobre los derechos políticos de los pueblos originarios cuando restan cinco meses para que arranque formalmente el proceso electoral local.

politica gobierno pueblos indígenas elecciones

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