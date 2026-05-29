Querétaro, 29 de mayo de 2026.- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron la tercera jornada del "Ciclo de análisis jurídico-electoral" en la Universidad de Londres Querétaro, con la representación política de los pueblos originarios como eje de la sesión.
La actividad académica giró en torno a la conferencia magistral "Límites a la intervención de los Ayuntamientos en elecciones de representación indígena", impartida por el magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Omar Hernández Esquivel.
El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión Jurídica y moderador del encuentro, señaló que el ciclo busca acercar los temas político-electorales a la ciudadanía, en particular a las juventudes, a cinco meses del inicio del proceso electoral 2027.
El peso de la representación indígena
Dorantes Guerra expuso que abordar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas resulta indispensable de cara a la contienda. De acuerdo con el consejero, una de cada siete personas en el estado se autoadscribe como indígena y existen más de 300 comunidades indígenas reconocidas en la entidad.
El vicerrector de la Universidad de Londres Querétaro, José Antonio Ugalde Guerrero, agradeció la colaboración institucional para informar a la comunidad estudiantil sobre las elecciones por sistemas normativos y la autonomía de los pueblos indígenas.
Hasta dónde llega el ayuntamiento
En su ponencia, Hernández Esquivel analizó los alcances constitucionales, legales y jurisprudenciales en la materia, así como la frontera entre la competencia municipal y la libre determinación de las comunidades.
El magistrado afirmó que la representación indígena en los ayuntamientos es el primer vínculo entre los pueblos originarios y la autoridad municipal, lo que permite que este grupo de atención prioritaria sea escuchado en sus demandas.
La sesión reunió a las consejeras electorales del IEEQ Alma Fabiola Rodríguez Martínez y Karla Isabel Olvera Moreno, al magistrado presidente Daniel Estrada García y al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, ambos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), junto con funcionariado electoral, docentes y estudiantes.
Con esta jornada, el IEEQ y la SCJN adelantan la discusión académica sobre los derechos políticos de los pueblos originarios cuando restan cinco meses para que arranque formalmente el proceso electoral local.