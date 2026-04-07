Refrendo vehicular Querétaro 2026 cierra con 666 mil pagos y 76% de cumplimiento

Padrón vehicular del estado alcanza 878 mil unidades activas al cierre de marzo.

Oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas durante el cierre del refrendo vehicular Querétaro 2026

Padrón vehicular de Querétaro alcanzó 878 mil unidades activas al cierre de marzo, con 666 mil contribuyentes al corriente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de abril de 2026. —Tres de cada cuatro propietarios de vehículos en Querétaro liquidaron su refrendo dentro del plazo del programa Tenencia Cero, lo que dejó mil 200 millones de pesos en arcas estatales al cierre del primer trimestre del año. La Secretaría de Finanzas reportó 666 mil 68 pagos sobre un padrón activo de 878 mil 535 unidades, equivalentes a 76 por ciento de cumplimiento, cifra que el Poder Ejecutivo del estado atribuyó al esquema de cuota fija que permite a los contribuyentes evitar el impuesto sobre tenencia completo.

El programa "Si Refrendo, Querétaro Avanza 2026" mantuvo durante enero, febrero y marzo el beneficio de pagar únicamente mil 56 pesos por concepto de control vehicular, monto equivalente a nueve UMA, para automóviles con valor depreciado de hasta 800 mil pesos. La cuota dejó exentos del impuesto sobre tenencia a los contribuyentes que cumplieron en tiempo, conforme a las reglas del programa Tenencia Cero establecidas en la Ley de Ingresos del estado para el ejercicio en curso.

El padrón vehicular del estado registra 878 mil 535 unidades activas, según los datos de cierre que dio a conocer la dependencia estatal. La diferencia entre ese universo y los 666 mil 68 contribuyentes que cumplieron coloca a poco más de 212 mil propietarios fuera del beneficio fiscal, quienes ahora deben cubrir el impuesto sobre tenencia completo calculado sobre el valor comercial de su unidad, con los recargos actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

A partir del 1 de abril, las oficinas de recaudación en San Juan del Río y otros municipios reportaron alta afluencia de automovilistas que llegaron tarde al periodo de gracia. La carga en módulos como Plaza Epic concentra trámites de cambio de propietario, altas, bajas y emplacamientos, además del pago atrasado del impuesto vehicular.

Seguro vehicular gratuito beneficia a 429 mil unidades en Querétaro

El cumplimiento del refrendo activa para los contribuyentes una póliza de responsabilidad civil sin costo adicional, aplicable a automóviles y motocicletas con valor depreciado de hasta 150 mil pesos. La Secretaría de Finanzas reportó que 429 mil vehículos y motocicletas mantienen actualmente esa cobertura, vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso. El seguro cubre daños materiales y lesiones a terceros derivados de accidentes, sin requerir contratación adicional por parte del propietario.

¿Qué otros beneficios incluye el refrendo en Querétaro?

Además del seguro, el pago oportuno habilita un descuento de 50 por ciento en multas de verificación durante enero y febrero, así como acceso a trámites vehiculares sin restricciones. Adultos mayores con credencial vigente del INAPAM, jubilados, pensionados y personas con discapacidad pagaron la mitad del refrendo, conforme a la mecánica de descuentos de la dependencia.

El Poder Ejecutivo estatal sostuvo que los resultados reflejan la confianza de la ciudadanía en la aplicación de los recursos públicos. La recaudación por control vehicular constituye uno de los rubros más relevantes de los ingresos propios del gobierno de Querétaro, y los mil 200 millones de pesos captados durante el primer trimestre se suman a los recursos disponibles para el ejercicio del gasto público estatal, junto con la recaudación de predial y otros derechos. Quienes aún no han regularizado su situación pueden acudir a las oficinas recaudadoras o realizar el trámite a través de la aplicación APPQRO y el portal de Recaudanet, aunque ya bajo el esquema del impuesto sobre tenencia completo.

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