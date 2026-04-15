Predial recauda mil 399 millones en Querétaro capital con 5% de crecimiento frente a 2025

El municipio capital sostiene el congelamiento del impuesto desde 2018 y descarta cualquier incremento para los siguientes ejercicios fiscales.

Recaudación de impuesto predial en el municipio de Querétaro durante 2026 acumula mil 399 millones de pesos

El municipio capital acumula 302 mil claves catastrales pagadas durante el ejercicio fiscal 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — El municipio de Querétaro acumula una recaudación de mil 399 millones de pesos por concepto de impuesto predial durante 2026, con un crecimiento del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

La cifra corresponde a 302 mil claves catastrales pagadas y se sostiene sin que el municipio haya incrementado el monto del impuesto, política que mantiene desde 2018.

"No pensamos subir predial a la gente. Lo he venido comentando", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal, al ser consultado sobre el impacto del congelamiento de tarifas en las finanzas municipales.

El edil destacó que pese a la inflación acumulada en los últimos años, la administración mantiene la decisión de no trasladar incrementos al contribuyente como medida de apoyo a la economía familiar de los queretanos.

El alcalde defendió que la respuesta de los contribuyentes ha rebasado las metas de recaudación cada año pese al congelamiento. Atribuyó el resultado a la confianza de los habitantes del municipio en la aplicación de los recursos públicos y a las campañas permanentes de descuentos, condonaciones de multas y regularización de adeudos que la administración aplica a contribuyentes con cargos pendientes.

El crecimiento del 5 por ciento sostiene la tendencia de incremento moderado pero constante en la recaudación predial del municipio capital. Para 2026, la administración municipal proyecta alcanzar mil 711 millones de pesos por concepto de predial según informó previamente el secretario de Finanzas Carlos León.

La estrategia se enfoca en ampliar la cobertura de pagos y regularizar claves catastrales pendientes, en lugar de incrementar las tasas a contribuyentes cumplidos.

El Ayuntamiento aprobó en noviembre la Ley de Ingresos 2026 por 7 mil 960 millones de pesos con 10 votos a favor y mantuvo sin incremento el impuesto predial y el traslado de dominio, conforme a la propuesta de la Secretaría de Finanzas.

La política fiscal del municipio capital se ha sostenido con el respaldo del Cabildo durante los últimos ejercicios presupuestales.

Hasta el momento, la administración municipal no precisó si los recursos adicionales recaudados durante 2026 se canalizarán hacia un programa específico de obra pública.

En 2025, el municipio destinó recursos excedentes del predial a infraestructura pluvial para atender los rezagos identificados durante la temporada de lluvias.

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