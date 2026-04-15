Querétaro, 15 de abril de 2026. — El municipio de Querétaro acumula una recaudación de mil 399 millones de pesos por concepto de impuesto predial durante 2026, con un crecimiento del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
La cifra corresponde a 302 mil claves catastrales pagadas y se sostiene sin que el municipio haya incrementado el monto del impuesto, política que mantiene desde 2018.
"No pensamos subir predial a la gente. Lo he venido comentando", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal, al ser consultado sobre el impacto del congelamiento de tarifas en las finanzas municipales.
El edil destacó que pese a la inflación acumulada en los últimos años, la administración mantiene la decisión de no trasladar incrementos al contribuyente como medida de apoyo a la economía familiar de los queretanos.
El alcalde defendió que la respuesta de los contribuyentes ha rebasado las metas de recaudación cada año pese al congelamiento. Atribuyó el resultado a la confianza de los habitantes del municipio en la aplicación de los recursos públicos y a las campañas permanentes de descuentos, condonaciones de multas y regularización de adeudos que la administración aplica a contribuyentes con cargos pendientes.
El crecimiento del 5 por ciento sostiene la tendencia de incremento moderado pero constante en la recaudación predial del municipio capital. Para 2026, la administración municipal proyecta alcanzar mil 711 millones de pesos por concepto de predial según informó previamente el secretario de Finanzas Carlos León.
La estrategia se enfoca en ampliar la cobertura de pagos y regularizar claves catastrales pendientes, en lugar de incrementar las tasas a contribuyentes cumplidos.
El Ayuntamiento aprobó en noviembre la Ley de Ingresos 2026 por 7 mil 960 millones de pesos con 10 votos a favor y mantuvo sin incremento el impuesto predial y el traslado de dominio, conforme a la propuesta de la Secretaría de Finanzas.
La política fiscal del municipio capital se ha sostenido con el respaldo del Cabildo durante los últimos ejercicios presupuestales.
Hasta el momento, la administración municipal no precisó si los recursos adicionales recaudados durante 2026 se canalizarán hacia un programa específico de obra pública.
En 2025, el municipio destinó recursos excedentes del predial a infraestructura pluvial para atender los rezagos identificados durante la temporada de lluvias.