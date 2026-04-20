Querétaro, 20 de abril de 2026. — Querétaro cerró el primer bimestre de 2026 con 9 mil 116 carpetas de investigación abiertas, 173 menos que en el mismo periodo de 2025, según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa la tercera baja anual consecutiva en el indicador y posiciona a la entidad en su nivel más bajo desde 2022, cuando se contabilizaron 8 mil 398 casos.

Los delitos contra el patrimonio concentraron el mayor peso del periodo con 4 mil 346 registros, equivalentes al 47 por ciento del total estatal.

La reducción acumulada entre 2023 y 2026 asciende a mil 314 delitos menos, una caída del 12.6 por ciento frente al peor año reciente del estado. En 2024 se reportaron 9 mil 718 carpetas y en 2023 la cifra llegó a 10 mil 430, el máximo del quinquenio.

La tendencia a la baja en delitos patrimoniales —que han concentrado el mayor volumen durante los últimos cuatro años— es el componente que más explica la caída general.

El SESNSP actualiza estos registros mensualmente con base en los reportes que entregan las fiscalías estatales al Centro Nacional de Información del organismo federal.

El gobernador Mauricio Kuri González atribuyó los resultados a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. "La región que nos toca es compleja por la naturaleza de los retos que están enfrentando algunos vecinos, pero en Querétaro hemos logrado mantener la seguridad gracias a la coordinación", expresó al inicio del año.

El mandatario comparó la cifra estatal con el comportamiento de Guanajuato, que durante 2025 acumuló 2 mil 539 homicidios dolosos con un promedio mensual de 211 casos, mientras Querétaro no alcanzó las 170 víctimas en todo el año.

Querétaro acumula tres bajas anuales consecutivas en incidencia delictiva y se mantiene por debajo del promedio nacional. Infografía: Rotativo.

El desglose por tipo penal muestra que tras los delitos contra el patrimonio —robo, fraude, daño a la propiedad y extorsión agregados— se ubicaron los delitos contra otros bienes jurídicos con 2 mil 257 carpetas.

Los delitos contra la familia sumaron mil 40 casos y los cometidos contra la vida y la integridad corporal alcanzaron 918 registros en el bimestre. Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual llegaron a 356 carpetas y los delitos contra la sociedad cerraron en 132.

La reducción más visible entre 2024 y 2026 en este mismo periodo se observa en el rubro patrimonial, que pasó de más de 5 mil casos a los 4 mil 346 actuales.

La caída estatal coincide con reportes municipales que el propio SESNSP respalda. El municipio de Querétaro acumula tres puntos porcentuales de baja en lo que va del año tras una reducción del 8 por ciento durante 2025, según cifras que presentó el presidente municipal Felipe Macías Olvera.

La delegación de Santa Rosa Jáuregui registró una caída del 26 por ciento en incidencia delictiva y el estado reporta 40 por ciento menos en robo a casa habitación dolosos, según el corte que citó el edil.

¿Qué municipios jalan los resultados estatales?

Corregidora concentró 626 carpetas durante los dos primeros meses del año con el robo como delito más frecuente, 224 casos, seguido del fraude con 76 carpetas.

El municipio que gobierna Josué "Chepe" Guerrero Trápala cerró el bimestre sin homicidios dolosos consumados según el registro federal, aunque esa cifra quedó puesta a prueba el miércoles 15 de abril con el ataque armado en un palenque clandestino de Valle Dorado 2000 que dejó cuatro muertos.

La estrategia operativa estatal incluye el operativo ARMA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que acumuló mil 577 despliegues y 323 detenidos durante el primer trimestre.

Las cifras del primer bimestre dejan pendiente el cierre estatal de marzo, que el SESNSP publicará en las próximas semanas.

El gobierno de Querétaro reportó al cierre del primer trimestre una reducción del 29 por ciento en homicidios dolosos y cero secuestros registrados, aunque esas cifras corresponden a corte propio y no al registro federal que concentra el Centro Nacional de Información.