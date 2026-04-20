Querétaro baja 173 delitos en primer bimestre de 2026: SESNSP

Querétaro acumula 9 mil 116 carpetas en enero y febrero, su cifra más baja desde 2022 según el SESNSP.

Gráfica de incidencia delictiva en Querétaro durante primer bimestre 2026 con datos del SESNSP

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, durante presentación de balance de seguridad estatal a inicio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2026. — Querétaro cerró el primer bimestre de 2026 con 9 mil 116 carpetas de investigación abiertas, 173 menos que en el mismo periodo de 2025, según el Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa la tercera baja anual consecutiva en el indicador y posiciona a la entidad en su nivel más bajo desde 2022, cuando se contabilizaron 8 mil 398 casos.

Los delitos contra el patrimonio concentraron el mayor peso del periodo con 4 mil 346 registros, equivalentes al 47 por ciento del total estatal.

La reducción acumulada entre 2023 y 2026 asciende a mil 314 delitos menos, una caída del 12.6 por ciento frente al peor año reciente del estado. En 2024 se reportaron 9 mil 718 carpetas y en 2023 la cifra llegó a 10 mil 430, el máximo del quinquenio.

La tendencia a la baja en delitos patrimoniales —que han concentrado el mayor volumen durante los últimos cuatro años— es el componente que más explica la caída general.

El SESNSP actualiza estos registros mensualmente con base en los reportes que entregan las fiscalías estatales al Centro Nacional de Información del organismo federal.

El gobernador Mauricio Kuri González atribuyó los resultados a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. "La región que nos toca es compleja por la naturaleza de los retos que están enfrentando algunos vecinos, pero en Querétaro hemos logrado mantener la seguridad gracias a la coordinación", expresó al inicio del año.

El mandatario comparó la cifra estatal con el comportamiento de Guanajuato, que durante 2025 acumuló 2 mil 539 homicidios dolosos con un promedio mensual de 211 casos, mientras Querétaro no alcanzó las 170 víctimas en todo el año.

Gr\u00e1fica de incidencia delictiva en Quer\u00e9taro durante primer bimestre 2026 con datos del SESNSP Querétaro acumula tres bajas anuales consecutivas en incidencia delictiva y se mantiene por debajo del promedio nacional.Infografía: Rotativo.

Delitos patrimoniales siguen al frente de la estadística estatal

El desglose por tipo penal muestra que tras los delitos contra el patrimonio —robo, fraude, daño a la propiedad y extorsión agregados— se ubicaron los delitos contra otros bienes jurídicos con 2 mil 257 carpetas.

Los delitos contra la familia sumaron mil 40 casos y los cometidos contra la vida y la integridad corporal alcanzaron 918 registros en el bimestre. Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual llegaron a 356 carpetas y los delitos contra la sociedad cerraron en 132.

La reducción más visible entre 2024 y 2026 en este mismo periodo se observa en el rubro patrimonial, que pasó de más de 5 mil casos a los 4 mil 346 actuales.

La caída estatal coincide con reportes municipales que el propio SESNSP respalda. El municipio de Querétaro acumula tres puntos porcentuales de baja en lo que va del año tras una reducción del 8 por ciento durante 2025, según cifras que presentó el presidente municipal Felipe Macías Olvera.

La delegación de Santa Rosa Jáuregui registró una caída del 26 por ciento en incidencia delictiva y el estado reporta 40 por ciento menos en robo a casa habitación dolosos, según el corte que citó el edil.

¿Qué municipios jalan los resultados estatales?

Corregidora concentró 626 carpetas durante los dos primeros meses del año con el robo como delito más frecuente, 224 casos, seguido del fraude con 76 carpetas.

El municipio que gobierna Josué "Chepe" Guerrero Trápala cerró el bimestre sin homicidios dolosos consumados según el registro federal, aunque esa cifra quedó puesta a prueba el miércoles 15 de abril con el ataque armado en un palenque clandestino de Valle Dorado 2000 que dejó cuatro muertos.

La estrategia operativa estatal incluye el operativo ARMA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que acumuló mil 577 despliegues y 323 detenidos durante el primer trimestre.

Las cifras del primer bimestre dejan pendiente el cierre estatal de marzo, que el SESNSP publicará en las próximas semanas.

El gobierno de Querétaro reportó al cierre del primer trimestre una reducción del 29 por ciento en homicidios dolosos y cero secuestros registrados, aunque esas cifras corresponden a corte propio y no al registro federal que concentra el Centro Nacional de Información.

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