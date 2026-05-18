PID detiene a 171 personas y recupera 33 vehículos en Querétaro

Fiscalía cumplimentó 150 órdenes de aprehensión locales y 21 foráneas; no precisó municipios de mayor incidencia.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro durante operativo de cumplimiento de órdenes de aprehensión

La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado concentra el cumplimiento de órdenes de aprehensión en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. —Ciento setenta y una personas fueron detenidas durante abril por la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en un balance mensual que también incluye la recuperación de 33 vehículos vinculados a carpetas de investigación.

De ese total, 150 detenciones corresponden a órdenes de aprehensión locales y 21 a mandamientos cumplimentados en coordinación con otras entidades bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, informó la dependencia en su reporte de actividades.

Violencia familiar, fraude específico, amenazas y delitos patrimoniales encabezan los ilícitos relacionados con las detenciones, de acuerdo con la información oficial.

La Fiscalía no precisó cuántas aprehensiones corresponden a cada tipo de delito, ni en qué municipios se concentraron los operativos, dato que permitiría dimensionar el alcance territorial del trabajo policial en una entidad que el SESNSP ubicó con incremento en delitos patrimoniales durante 2025.

Los 21 mandamientos cumplimentados fuera del estado se ejecutaron en colaboración con fiscalías de otras entidades, mecanismo que la Fiscalía estatal ha presentado como un componente central de su estrategia interinstitucional.

La dependencia no detalló a qué entidades corresponden esas detenciones ni qué proporción derivó de solicitudes de Querétaro hacia fuera o de otras entidades hacia el estado.

Recuperación vehicular ligada a robo y alteración de identificadores

Los 33 vehículos recuperados durante abril se encuentran vinculados con carpetas de investigación abiertas principalmente por robo y alteración en los medios de identificación vehicular, según la información de la Fiscalía General.

La dependencia no informó cuántas de esas unidades fueron entregadas a sus propietarios legítimos, cuántas permanecen como evidencia y cuántas correspondieron a vehículos reportados como robados en otras entidades.

¿Cómo se compara abril con meses anteriores?

La Fiscalía no presentó cifra comparativa con marzo de 2026 ni con abril de 2025 en el reporte difundido, por lo que no es posible establecer si las 171 detenciones representan alza, baja o estabilidad respecto a periodos previos. El balance trimestral anterior publicado por la propia dependencia tampoco contiene la métrica desagregada por mes.

Las detenciones derivan de actos de investigación realizados por elementos de la PID y del cumplimiento de resoluciones emitidas por jueces de control, paso procesal que antecede a la vinculación a proceso. La Fiscalía no informó cuántas de las 171 personas detenidas en abril han sido vinculadas a proceso por la autoridad judicial al cierre del mes.

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