Cabrera retoma compromisos en Santa Matilde con plática de prevención

El alcalde sanjuanense dio seguimiento al Diálogo Ciudadano del 11 de marzo con rehabilitación de cancha y jornada de salud; el municipio no precisó cuántos vecinos fueron atendidos.

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Miércoles a Santa Matilde, San Juan del Río, con plática de prevención del delito

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante su retorno a la comunidad de Santa Matilde para cumplir compromisos del programa Miércoles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — Roberto Cabrera Valencia regresó a Santa Matilde con la plática de prevención del delito y cultura de la denuncia que el Gobierno Municipal de San Juan del Río comprometió durante el Diálogo Ciudadano del 11 de marzo, dentro del programa "Miércoles en Santa Matilde".

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Mi\u00e9rcoles a Santa Matilde, San Juan del R\u00edo, con pl\u00e1tica de prevenci\u00f3n del delito Personal municipal rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de Santa Matilde como parte de la jornada de seguimiento encabezada por el alcalde sanjuanense. rotativo.com.mx

El presidente municipal acompañó la jornada con la rehabilitación de la cancha de basquetbol, entrega de pintura para espacios públicos y la puesta en marcha del programa "Salud por un Mejor San Juan", coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social.

Santa Matilde se convierte en la séptima comunidad a la que el alcalde sanjuanense vuelve para supervisar el cumplimiento de compromisos del programa, después de Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero, Puerta de Alegrías y San Miguel Arcángel.

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Mi\u00e9rcoles a Santa Matilde, San Juan del R\u00edo, con pl\u00e1tica de prevenci\u00f3n del delito Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante su retorno a la comunidad de Santa Matilde para cumplir compromisos del programa Miércoles. rotativo.com.mx

En Palma de Romero, el municipio replicó el formato el 28 de abril con plática de prevención de adicciones y entrega de árboles.

La Secretaría de Desarrollo Social opera en Santa Matilde otras intervenciones recientes. El 16 de abril, la primaria Víctor Rosales recibió material escolar y deportivo del Sistema Municipal DIF dentro del programa "Mitad Tú, Mitad Yo".

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Mi\u00e9rcoles a Santa Matilde, San Juan del R\u00edo, con pl\u00e1tica de prevenci\u00f3n del delito Personal municipal rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de Santa Matilde como parte de la jornada de seguimiento encabezada por el alcalde sanjuanense. rotativo.com.mx

El gobierno municipal no precisó cuántos vecinos fueron atendidos durante la jornada de salud ni el monto del apoyo en pintura entregado a la comunidad, pero está claro que hay seguimiento a las demandas y trabajo conjunto con la ciudadanía.

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