Cabrera retoma compromisos en Santa Matilde con plática de prevención

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — Roberto Cabrera Valencia regresó a Santa Matilde con la plática de prevención del delito y cultura de la denuncia que el Gobierno Municipal de San Juan del Río comprometió durante el Diálogo Ciudadano del 11 de marzo, dentro del programa "Miércoles en Santa Matilde".
Personal municipal rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de Santa Matilde como parte de la jornada de seguimiento encabezada por el alcalde sanjuanense. rotativo.com.mx
El presidente municipal acompañó la jornada con la rehabilitación de la cancha de basquetbol, entrega de pintura para espacios públicos y la puesta en marcha del programa "Salud por un Mejor San Juan", coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social.
Santa Matilde se convierte en la séptima comunidad a la que el alcalde sanjuanense vuelve para supervisar el cumplimiento de compromisos del programa, después de Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero, Puerta de Alegrías y San Miguel Arcángel.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante su retorno a la comunidad de Santa Matilde para cumplir compromisos del programa Miércoles. rotativo.com.mx
En Palma de Romero, el municipio replicó el formato el 28 de abril con plática de prevención de adicciones y entrega de árboles.
La Secretaría de Desarrollo Social opera en Santa Matilde otras intervenciones recientes. El 16 de abril, la primaria Víctor Rosales recibió material escolar y deportivo del Sistema Municipal DIF dentro del programa "Mitad Tú, Mitad Yo".
Personal municipal rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de Santa Matilde como parte de la jornada de seguimiento encabezada por el alcalde sanjuanense. rotativo.com.mx
El gobierno municipal no precisó cuántos vecinos fueron atendidos durante la jornada de salud ni el monto del apoyo en pintura entregado a la comunidad, pero está claro que hay seguimiento a las demandas y trabajo conjunto con la ciudadanía.