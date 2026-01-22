San Juan del Río: asesinan a balazos a hombre en Santa Matilde

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en la comunidad de Santa Matilde cuando un sujeto armado llegó preguntando por él.

Operativo policial en comunidad de Santa Matilde tras homicidio en San Juan del Río Querétaro

Elementos policiales acordonan zona en Santa Matilde, San Juan del Río, tras homicidio a balazos.

Foto: Rotativo
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
San Juan del Río, 21 de enero de 2026. — Un hombre de aproximadamente 30 años identificado como “El Chepo” fue asesinado a balazos en su domicilio de las calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre en la comunidad de Santa Matilde, San Juan del Río.

Un sujeto armado descendió de una camioneta blanca, preguntó al hermano de la víctima por su paradero y, cuando éste salió, le disparó dos veces sin mediar palabra. El agresor escapó por caminos de terracería rumbo a La Llave.El hermano de “El Chepo” se encontraba en el exterior del domicilio cuando el agresor le preguntó dónde vivía su familiar.

Sin imaginar las intenciones del desconocido, llamó a su hermano para avisarle que alguien lo buscaba. Al salir la víctima, el sujeto extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa.

El familiar y otros vecinos intentaron perseguir al atacante, quien realizó dos disparos más en su contra antes de abordar el vehículo que lo esperaba.

Operativo policial en comunidad de Santa Matilde tras homicidio en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Fiscalía de Querétaro integra carpeta de investigación por homicidio doloso en Santa Matilde, San Juan del Río. FOTO: Rotativo

El incidente provocó un operativo coordinado en San Juan del Río con elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía de Querétaro. Las corporaciones acordonaron la zona y realizaron recorridos por carreteras aledañas para localizar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas.Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para el levantamiento de indicios y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades no descartaron que el crimen pudiera estar vinculado a actividades de delincuencia organizada en la región, de acuerdo con información preliminar de la investigación. La Fiscalía del Estado integra la carpeta de investigación correspondiente.

