Diputados aprueban regular vehículos todo terreno en áreas naturales de Querétaro

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el Código Ambiental de Querétaro para regular el uso de vehículos todo terreno —tipo Razer, ATV y similares— en áreas naturales protegidas, zonas turísticas y ecosistemas sensibles.

La votación favorable fue de los diputados Perla Patricia Flores Suárez, María Eugenia Margarito Vázquez y Paul Ospital Carrera, integrantes de la comisión.

La presidenta de la comisión, Perla Patricia Flores Suárez, precisó que la iniciativa no prohíbe las actividades recreativas ni busca afectar al turismo de aventura.

La reforma establece reglas para el tránsito de estos vehículos en bosques, semidesierto, áreas protegidas y ecosistemas de la Sierra Gorda, una región que abarca 383 mil hectáreas distribuidas en los municipios de Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller.

Sesión de la comisión legislativa donde se aprobaron tres dictámenes en materia ambiental y de bienestar animal este lunes. rotativo.com.mx

La iniciativa responde a una problemática que vecinos y ambientalistas ya habían denunciado en el río Extoraz, donde grupos de Razers han circulado por lechos de ríos y senderos naturales sin vigilancia efectiva de las autoridades ambientales.

Flores Suárez explicó que diversos estudios internacionales documentan los efectos negativos de las actividades motorizadas en zonas ecológicamente sensibles: compactación del suelo, erosión, afectación a la fauna silvestre, contaminación acústica y alteración de ecosistemas.

La diputada planteó que la reforma busca un equilibrio entre recreación, turismo y conservación, y subrayó la importancia de proteger el patrimonio ambiental del estado, donde más del 37% del territorio queretano se encuentra bajo alguna categoría de protección ambiental federal, estatal o municipal.

Exhorto a los 18 municipios para evitar maltrato animal en patronales

Sesión de la comisión legislativa donde se aprobaron tres dictámenes en materia ambiental y de bienestar animal este lunes. rotativo.com.mx

En la misma sesión, la comisión aprobó el dictamen que exhorta a los 18 ayuntamientos del estado a adecuar sus reglamentos para garantizar que las fiestas patronales celebradas en sus demarcaciones territoriales, en las que participen animales, se realicen sin ejercer violencia o maltrato hacia ellos.

El exhorto se suma al avance reciente en materia de protección animal en Querétaro, donde Comisiones Unidas del Congreso presentaron el mes pasado el predictamen de la Ley de Bienestar Animal, que acumula cuatro iniciativas y reconoce a los animales como seres sintientes.

¿Cuántos municipios de Querétaro tienen Unidad de Bienestar Animal?

Como tercer punto, la comisión avaló el dictamen del exhorto a los 18 municipios para establecer, fortalecer o reactivar una Unidad de Control, Protección y Bienestar Animal.

Sesión de la comisión legislativa donde se aprobaron tres dictámenes en materia ambiental y de bienestar animal este lunes. rotativo.com.mx

El diputado Enrique Correa Sada, autor de la iniciativa, informó que actualmente solo 8 de los 18 municipios cuentan jurídicamente en sus reglamentos con una Unidad de Control o de Bienestar Animal.

Correa Sada explicó que aunque los Servicios Públicos Municipales realizan actividades de esta naturaleza, no contar con un área específica responsable de la política pública de control animal representa un área de oportunidad para garantizar un trato digno a los animales en la entidad.

El diputado Paul Ospital Carrera consideró que el exhorto es positivo pero insuficiente, al tratarse únicamente de una invitación. Recordó que en septiembre de 2024 se entregó en Oficialía de Partes una iniciativa de reforma al Artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, que estipula que los ayuntamientos deben contar con un Centro de Atención Animal, pensado desde la protección de los seres sintientes y orientado a gestionar la problemática de perros y gatos en situación de calle.

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La discusión sobre esta reforma legal se da en paralelo a los esfuerzos de coordinación intermunicipal de bienestar animal que San Juan del Río y Querétaro capital iniciaron el año pasado para construir una red estatal en los 18 municipios.

Los tres dictámenes pasarán al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y eventual votación.