Más de 200 menores hallados en fiesta clandestina con alcohol en Peñuelas

Felifer Macías reporta dos eventos suspendidos en mayo con detenidos remitidos a juzgado cívico; la administración no precisó cuántos adultos fueron procesados penalmente.

Operativo municipal suspende fiesta clandestina con menores en Peñuelas, Querétaro capital, mayo 2026

El municipio acumula al menos dos suspensiones por presencia de menores y venta de alcohol en lo que va de mayo de 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Más de 200 menores de edad. Esa es la cifra que el municipio de Querétaro capital encontró el fin de semana en una fiesta clandestina suspendida en Peñuelas, donde personas mayores de edad vendían bebidas alcohólicas a adolescentes.

La intervención derivó en detenidos remitidos a juzgado cívico, confirmó el alcalde Felifer Macías Olvera durante un encuentro con medios de comunicación. Es el segundo evento de este tipo clausurado por la administración en lo que va de mayo.

La suspensión en Peñuelas se suma al patrón documentado el mes pasado en Cuesta Bonita, donde la Dirección de Inspección, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sorprendieron a menores consumiendo alcohol en una vivienda con uso de suelo habitacional.

El propietario del inmueble en aquella ocasión quedó sujeto a procedimiento administrativo por eventos clandestinos. Macías Olvera no precisó cuántos adultos fueron remitidos en el caso de Peñuelas ni si los propietarios del predio enfrentan procedimiento administrativo paralelo.

El alcalde llamó a vecinos a reportar la organización de fiestas clandestinas en sus colonias para activar suspensión inmediata.

La administración municipal ha endurecido la vigilancia desde la firma del Decálogo de Acciones para la Prevención de Accidentes Viales por Consumo de Alcohol en julio de 2025, instrumento que incluye cero tolerancia a la venta de alcohol a menores y refuerza los operativos nocturnos.

En febrero, 102 negocios contaban ya con tecnología biométrica para validar la edad de los compradores.

La Secretaría de Gobierno municipal registró 84 procesos administrativos por clausuras de eventos en 2025, según reporte de diciembre pasado, y detectó 80 presentaciones clandestinas en el mismo periodo.

El patrón se repite: viviendas particulares como sede de fiestas con alcohol a menores

El operativo en Peñuelas confirma lo que la Secretaría de Gobierno municipal viene observando desde el cierre de 2025: organizadores que rentan viviendas particulares o predios sin uso comercial autorizado para montar eventos con cobro de acceso y venta de bebidas alcohólicas, muchas veces dirigidos al mercado adolescente.

La administración aplica suspensión inmediata, procedimiento administrativo contra el propietario del inmueble y remisión a juzgado cívico para quienes vendieron alcohol a los menores presentes.

¿Qué pasa con los menores detectados en estos operativos?

Conforme al Reglamento de Justicia Cívica y al protocolo aplicado durante operativos alcoholímetro, los menores reciben amonestación y son entregados a sus tutores.

El procedimiento prioriza el interés superior de la niñez con trabajo comunitario como medida educativa cuando no se localiza a padres o tutores.

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