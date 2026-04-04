Querétaro, 4 de abril de 2026. —Miles de personas resistieron la lluvia para acompañar la Procesión del Silencio que recorrió el Centro Histórico de Querétaro la tarde de este Viernes Santo.

Desde las tres de la tarde, familias ocupaban banquetas en los alrededores del Templo de la Cruz, y ni las rachas de agua que comenzaron minutos antes de las seis lograron vaciar las calles. Penitentes descalzos, con cadenas atadas a los tobillos, encabezaron los contingentes de cofradías que avanzaron en absoluto silencio.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

La tradición queretana tiene raíces en las procesiones sevillanas del siglo XVI y se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más concurridas del centro del país.

En años recientes, la convocatoria ha crecido al punto de requerir despliegues de seguridad coordinados entre Protección Civil, policía estatal y municipal, cuyos elementos vigilaron el perímetro durante toda la jornada.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

El vicario de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, informó que este año se organizaron procesiones simultáneas en distintos puntos del municipio.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

La del Centro Histórico, precisó, sigue siendo la más numerosa. Cada contingente responde a una cofradía con meses de preparación: los participantes no improvisan, pasan por un proceso que combina organización logística, disciplina colectiva y reflexión espiritual previa al recorrido.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

El bullicio habitual del primer cuadro desapareció cerca de las seis de la tarde. Lo reemplazó el arrastre metálico de cadenas sobre pavimento mojado, el golpe grave de tambores y el paso lento de hombres cargando cruces de madera.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

Mujeres y menores también integraron los contingentes, algunos con velas encendidas que resistían las rachas de agua bajo las manos ahuecadas de quienes caminaban junto a ellos.

Procesión del Silencio en Querétaro: devoción que crece cada año

La conmemoración del luto por la muerte de Jesucristo no admite música festiva ni aplausos. El protocolo es estricto: silencio total, pasos acompasados y penitencias físicas visibles.

Quienes arrastraban cadenas lo hacían descalzos sobre el adoquín, un acto que varios asistentes observaban conteniendo la respiración. No es espectáculo; para los participantes, cada metro recorrido tiene un peso personal que rebasa lo ceremonial.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

En las calles aledañas al recorrido, artesanos y vendedores de comida instalaron puestos que permanecieron activos pese a la lluvia intermitente. La actividad comercial alrededor de la procesión se ha vuelto parte del paisaje de cada Viernes Santo en el centro de la ciudad.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

¿Cuántas procesiones del silencio se realizan en Querétaro?

Según Lara Becerril, la diócesis coordinó procesiones simultáneas en varios puntos del municipio durante esta jornada. La cifra exacta de contingentes participantes en el Centro Histórico no fue precisada por la autoridad eclesiástica.

Penitentes con cadenas recorren el Centro Histórico de Querétaro durante la Procesión del Silencio. Foto: Thelma Herrera.

Lo que sí quedó claro es que la convocatoria de 2026 volvió a superar las expectativas, incluso con un cielo que no dio tregua desde media tarde.

La procesión concluyó ya entrada la noche, con calles empapadas y miles de personas dispersándose en silencio, como si el acto no hubiera terminado del todo.