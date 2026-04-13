Pascua cierra con saldo blanco en la capital de Querétaro tras vigilar 12 presas y 22 hoteles

Protección Civil municipal sostuvo recorridos en hoteles, plazas, Centro Histórico y las siete delegaciones durante dos semanas.

Operativo de Protección Civil municipal vigila cuerpos de agua en la capital de Querétaro durante Pascua 2026

Personal de Protección Civil municipal realiza recorridos en uno de los 12 cuerpos de agua vigilados durante el operativo de Semana Santa y Pascua 2026.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Abr 13, 2026
Thelma Herrera
Comunicóloga con 7 años de experiencia en televisión local y nacional, así como medios digitales. Me interesan todos los temas; me he enfocado más en temas ambientales, políticos y sociales, adicionalmente análisis de datos.
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Querétaro, 13 de abril de 2026. — La temporada vacacional de Pascua cerró con saldo blanco en la capital de Querétaro tras dos semanas de vigilancia permanente en 12 cuerpos de agua, 22 hoteles con actividades acuáticas, plazas públicas, el Centro Histórico y las siete delegaciones del municipio, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.

El balance llega después de que en marzo una persona muriera ahogada en una presa de la demarcación, suceso que detonó el reforzamiento del operativo en cuatro puntos críticos.

El funcionario reportó que ni Semana Santa ni la semana de Pascua dejaron personas lesionadas, pese a la alta movilidad registrada en el primer cuadro de la ciudad.

La afluencia en cuerpos de agua se desplomó entre una semana y otra: durante la primera se registró lleno en varios puntos, mientras que en la segunda no se contabilizaron más de 30 o 40 personas distribuidas entre los 12 sitios vigilados, sin que ninguna ingresara al agua. El despliegue fue anunciado el 27 de marzo como respuesta directa al ahogamiento previo.

“Totalmente, tenemos un reporte de saldo blanco respecto a ambas semanas, tanto vacacionales como de algunas celebraciones de cultos religiosos; hubo un saldo blanco y, aunque en la primera semana se registró una gran cantidad de personas en los cuerpos de agua, para la semana de Pascua bajó considerablemente la afluencia”, sostuvo Ramírez Santana.

Las acciones se mantuvieron de manera continua durante los 17 días que abarcó el receso escolar de la SEP, periodo que concentró movilidad familiar en toda la entidad.

El contraste con el primer cuadro fue marcado: mientras las actividades acuáticas en hoteles y zonas de riesgo cayeron, la afluencia turística en el Centro Histórico se mantuvo elevada, en línea con las más de 35 mil personas que se proyectaban para los recorridos litúrgicos del Jueves y Viernes Santo.

La Procesión del Silencio, la visita a los siete templos y los viacrucis comunitarios concentraron a los grupos más numerosos del periodo.

Protección Civil municipal no precisó el número total de operativos ejecutados durante las dos semanas ni el costo del despliegue interinstitucional.

Tampoco se detalló si el modelo de vigilancia permanente en cuatro presas críticas —Santa Catarina, Mompaní, El Salitre y Santa Rosa Jáuregui— se mantendrá activo durante el verano, periodo en el que la afluencia a cuerpos de agua suele repuntar nuevamente.

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