Caen dos por venta de droga en cateo de Sinergia en Ciudad del Sol, Querétaro

Personal ministerial aseguró metanfetamina y marihuana durante diligencia derivada de carpeta por delitos contra la salud.

Personal ministerial durante cateo en Ciudad del Sol Querétaro con dos detenidos por narcomenudeo

Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito ejecutó el cateo en la colonia Ciudad del Sol.

Foto: Fiscalía Querétaro.
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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 07, 2026
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Querétaro, 7 de abril de 2026. —Dos personas fueron detenidas durante un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado en la colonia Ciudad del Sol, en el municipio de Querétaro, donde elementos ministeriales aseguraron sustancias con características de marihuana y metanfetamina destinadas presuntamente a la distribución. La intervención se desprendió de una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud y formó parte del despliegue coordinado que opera en la zona metropolitana, informó la dependencia a través del comunicado oficial CCS/98.

Personal ministerial durante cateo en Ciudad del Sol Quer\u00e9taro con dos detenidos por narcomenudeo Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito ejecutó el cateo en la colonia Ciudad del Sol. Foto: Fiscalía Querétaro.

El operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito, con respaldo perimetral del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro, en una intervención que se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, ahora reconocida como instancia oficial dentro del Sistema Estatal de Seguridad tras la reforma aprobada por la Legislatura local en enero pasado.

Personal ministerial durante cateo en Ciudad del Sol Quer\u00e9taro con dos detenidos por narcomenudeo Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito ejecutó el cateo en la colonia Ciudad del Sol. Foto: Fiscalía Querétaro.

Los indicios asegurados serán sometidos a análisis pericial para integrarlos a la carpeta en curso, mientras los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para la determinación de su situación jurídica. La Fiscalía no precisó las cantidades exactas de droga decomisada ni la identidad de los asegurados, en apego al protocolo de reserva que rige durante la fase de investigación inicial.

Personal ministerial durante cateo en Ciudad del Sol Quer\u00e9taro con dos detenidos por narcomenudeo Personal de la Fiscalía y la Policía de Investigación del Delito ejecutó el cateo en la colonia Ciudad del Sol. Foto: Fiscalía Querétaro.

La acción se suma al ritmo sostenido de cateos focalizados que la dependencia ha desplegado en la capital queretana durante las últimas semanas, entre ellos la jornada del 2 de abril en nueve colonias del municipio que dejó cuatro detenidos por hechos similares vinculados al narcomenudeo. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información adicional sobre los antecedentes del inmueble intervenido ni sobre posibles vínculos con otras carpetas en proceso.

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