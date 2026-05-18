Vinculan a proceso a 13 detenidos tras enfrentamiento con Ejército en Sinaloa

Culiacán, 18 de mayo de 2026. —Trece personas, dos de ellas extranjeras, fueron vinculadas a proceso por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Culiacán, tras un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la carretera Escuinapa–Presa El Peñón, Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba que sostuvieron la imputación por portación y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y asociación delictuosa.

Los procesados quedaron bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 8 "Nor-Poniente" de Guasave, Sinaloa. El juez fijó dos meses como plazo para que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presente la investigación complementaria.

Entre los imputados se encuentran Germán Daniel Patrón Morales, Aurelio Florentino Ramírez, José Ángel Escobedo Contreras, Kevin Horacio García Hernández, Ricardo Jesús Rodríguez Ortega y José Ángel Avendaño Palafox; los dos extranjeros son Andrés S., de nacionalidad colombiana, y Waldirys, de origen hondureño.

La FGR detalló que los 13 fueron detenidos por personal del Ejército Mexicano durante recorridos de vigilancia del Gabinete de Seguridad. Los soldados observaron un grupo de civiles armados sobre la carretera que conduce de Escuinapa a la Presa El Peñón, iniciaron una persecución a pie y, tras un intercambio de disparos, lograron la captura sin reportar bajas propias.

Les aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.

La judicialización del caso ocurre en un contexto de operativos federales sostenidos en la zona sur de Sinaloa, donde el Ejército y la Marina han ejecutado decenas de cateos vinculados a la disputa entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La carretera Escuinapa–Presa El Peñón es la misma vialidad donde el 16 de abril cayeron otros cinco presuntos integrantes de Los Chapitos durante un operativo de la Marina.

El Cefereso 8 concentra detenciones de operativos en el sur de Sinaloa

El Cefereso 8 Nor-Poniente, ubicado en Guasave, ha recibido en lo que va de 2026 a presuntos operadores capturados en cateos del Gabinete de Seguridad federal, entre ellos los siete detenidos vinculados a Los Chapitos durante abril. La concentración de imputados en ese penal federal forma parte de la estrategia de la FGR para impedir que las facciones del Cártel de Sinaloa mantengan comunicación operativa con sus estructuras territoriales desde reclusorios estatales.

La presencia de imputados de Colombia y Honduras en el grupo abre una línea de investigación sobre redes transnacionales de operadores armados que aún no ha sido confirmada por la dependencia federal.

¿Qué delitos enfrentan los 13 vinculados a proceso?

Los 13 procesados fueron imputados por tres conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en el Código Penal Federal: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; posesión de cartuchos y de arma de uso exclusivo; y asociación delictuosa.

La FGR no ha precisado si alguno enfrenta cargos adicionales por la agresión específica contra personal castrense, conducta que se persigue por separado bajo el delito de ataques a las vías generales de comunicación o de homicidio en grado de tentativa cuando el resultado lo amerita.