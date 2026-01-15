Aseguran 212 kg de metanfetamina en ruta Culiacán-Mexicali

Fuerzas federales decomisaron el cargamento valorado en millones de pesos durante operativo en San Luis Río Colorado; el conductor fue detenido.

Operativo federal asegura 212 kilogramos de metanfetamina en San Luis Río Colorado Sonora.

Operativo federal asegura 212 kilogramos de metanfetamina en San Luis Río Colorado Sonora.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ene 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 15 de enero de 2026. — Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 212 kilogramos de metanfetamina durante un operativo en San Luis Río Colorado, Sonora.

El cargamento se transportaba en un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La droga tenía como propósito distribuirse en millones de dosis en la frontera norte.

El operativo se desarrolló en un puesto de inspección vehicular donde agentes federales marcaron el alto a una camioneta sospechosa, explicó la dependencia federal.

Durante la revisión detallada localizaron además 14 kilogramos de marihuana y un kilogramo de fentanilo ocultos en el interior del vehículo. El conductor fue detenido inmediatamente.

La Secretaría de Seguridad destacó que el aseguramiento protege a la población de millones de dosis que habrían llegado a las calles. La acción formó parte del reforzamiento de seguridad en carreteras del país coordinado entre Defensa, Semar, FGR y SSPC.

"El vehículo transportaba droga con el propósito de ser vendida en millones de dosis", aseguró García Harfuch en redes sociales. El funcionario detalló que el operativo afecta directamente las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales en la región.

Desmantelan 11 áreas de producción en Sinaloa

En operaciones simultáneas, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 11 áreas de concentración para elaboración de metanfetamina en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Las autoridades aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para producir drogas sintéticas.

El detenido y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal quien determinará su situación jurídica. Las sustancias químicas localizadas en Sinaloa fueron neutralizadas en el lugar del aseguramiento.

gobiernoseguridadcriminalidadnarcotrafico

Reciente

Operativo de la Fiscalía de Tabasco donde se ejecutaron órdenes de aprehensión. La investigación suma siete personas involucradas.
México

Fiscalía de Tabasco detiene a dos por caso de canibalismo

Autoridades ministeriales aseguraron a dos personas por su presunta participación en actos de canibalismo documentados en video; cinco sujetos más permanecen bajo investigación activa.

Goldie Hawn y Kate Hudson.
Espectáculos

Goldie Hawn afirma que Kate Hudson heredó su instinto actoral al crecer en una familia de Hollywood

La actriz ganadora del Oscar explicó que su hija, la estrella de Almost Famous y Cómo perder a un chico en 10 días, adquirió su instinto interpretativo al crecer rodeada de cine, actores y ejemplo familiar junto a Kurt Russell.

La detención fortalece la seguridad en la carretera México-Querétaro, considerada foco rojo por robos violentos al autotransporte.
Editorial

Detienen a "El Moncho", líder de célula del CJNG en Querétaro

Ramón "N", operador de "Los Lavadora" vinculado al CJNG, coordinaba robos al autotransporte en la México-Querétaro; seis personas detenidas en Santiago de Querétaro.

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical.
Espectáculos

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical

La actriz de Wicked compartió por primera vez cómo su fallecido ex novio la impulsó a explorar el pop con influencias de R&B en su álbum debut Yours Truly de 2013.