México, 15 de enero de 2026. — Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 212 kilogramos de metanfetamina durante un operativo en San Luis Río Colorado, Sonora.
El cargamento se transportaba en un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La droga tenía como propósito distribuirse en millones de dosis en la frontera norte.
El operativo se desarrolló en un puesto de inspección vehicular donde agentes federales marcaron el alto a una camioneta sospechosa, explicó la dependencia federal.
Durante la revisión detallada localizaron además 14 kilogramos de marihuana y un kilogramo de fentanilo ocultos en el interior del vehículo. El conductor fue detenido inmediatamente.
La Secretaría de Seguridad destacó que el aseguramiento protege a la población de millones de dosis que habrían llegado a las calles. La acción formó parte del reforzamiento de seguridad en carreteras del país coordinado entre Defensa, Semar, FGR y SSPC.
"El vehículo transportaba droga con el propósito de ser vendida en millones de dosis", aseguró García Harfuch en redes sociales. El funcionario detalló que el operativo afecta directamente las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales en la región.
Desmantelan 11 áreas de producción en Sinaloa
En operaciones simultáneas, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 11 áreas de concentración para elaboración de metanfetamina en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Las autoridades aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para producir drogas sintéticas.
El detenido y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal quien determinará su situación jurídica. Las sustancias químicas localizadas en Sinaloa fueron neutralizadas en el lugar del aseguramiento.