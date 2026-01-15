México, 15 de enero de 2026. — El gobierno de Donald Trump intensificó la presión diplomática sobre México para permitir que fuerzas militares estadounidenses participen en operaciones conjuntas contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, confirmaron funcionarios de Washington.

La propuesta incluye que tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas, medida que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado categóricamente al defender la soberanía nacional. La petición se reactivó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y ha escalado a los más altos niveles del gobierno estadounidense, incluida la Casa Blanca.

Autoridades estadounidenses proponen que sus fuerzas dirijan misiones y tomen decisiones clave mientras tropas mexicanas operan en primera línea, según personas familiarizadas con las conversaciones. La iniciativa fortalece la estrategia antidrogas de Washington pero enfrenta resistencia constitucional en México, donde una enmienda de 2024 restringe la presencia de soldados extranjeros en suelo nacional.

"Siempre decimos que no es necesario", declaró Sheinbaum tras hablar telefónicamente con Trump el lunes, añadiendo que ambos mandatarios acordaron continuar trabajando de manera bilateral.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó en comunicado que "está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar", mientras que la CIA declinó comentar.

Trump afirmó en Fox News la semana pasada que "ahora vamos a empezar a atacar por tierra en relación a los cárteles" mexicanos, después de haber eliminado según él el 97% de las drogas que ingresan por vía acuática.

Funcionarios mexicanos presentaron contrapropuestas este mes, incluyendo mayor intercambio de información y participación estadounidense ampliada en centros de mando, según una persona familiarizada con el asunto.

Actualmente existen asesores de Estados Unidos en puestos de mando militares mexicanos compartiendo inteligencia para apoyar operaciones antidroga, pero la nueva propuesta implicaría presencia física estadounidense en redadas sobre el terreno. La CIA realiza vuelos secretos con drones sobre México para identificar laboratorios de fentanilo, operación expandida desde que Trump asumió el cargo.

Los laboratorios de fentanilo son particularmente difíciles de detectar porque emiten menos rastros químicos que los de metanfetamina y operan frecuentemente en zonas urbanas con utensilios rudimentarios, explicaron funcionarios estadounidenses.

La información de inteligencia recopilada por drones se entrega a unidades militares mexicanas, muchas entrenadas por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses, que planifican y ejecutan las redadas.

"Nosotros tenemos unidades del ejército, de fuerzas especiales sumamente capacitadas", sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en entrevista el mes pasado. El funcionario cuestionó la necesidad de tropas estadounidenses y enfatizó que "lo que necesitamos es información".

La presencia militar extranjera en México es un tema sensible debido a la historia de invasiones estadounidenses que incluyeron apropiaciones territoriales de Texas y California.

El Senado mexicano retrasó el 5 de enero una votación para permitir la entrada de fuerzas especiales de la Marina estadounidense destinadas a ejercicios conjuntos de entrenamiento programados para finales de enero.

Un senador mexicano vinculó el aplazamiento con el ataque estadounidense en Venezuela, aunque Sheinbaum negó la conexión. México ha desplegado cientos de fuerzas en Sinaloa desde finales de 2024, logrando detenciones de alto nivel y debilitamiento del cártel de Sinaloa, principal distribuidor mundial de fentanilo.

El gobierno mexicano afirma que está deteniendo miembros del cártel y destruyendo laboratorios a un ritmo casi cuatro veces superior al del gobierno anterior.

"Lo que estamos haciendo es que pegamos en una estructura criminal abajo, en medio, arriba. Todo", precisó García Harfuch. El año pasado, la Casa Blanca designó el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.