Querétaro, 14 de enero de 2026. — Autoridades federales detuvieron a Ramón "N", alias "El Moncho", identificado como operador de la célula delictiva "Los Lavadora", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Santiago de Querétaro.
El operativo coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo del gobierno de Querétaro, permitió la captura de seis personas, informó el secretario Omar García Harfuch.
El detenido coordinaba robos al autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la autopista México-Querétaro, explicó el funcionario federal. Las personas detenidas están presuntamente relacionadas con una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, precisó la Secretaría de Seguridad federal.
La organización criminal está vinculada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio, detalló García Harfuch. La detención se concretó mediante cateos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en zonas residenciales de la capital queretana, específicamente en Juriquilla y El Refugio.
Durante los operativos, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos de diversos calibres, un tráiler, envoltorios con presunta droga y material presuntamente utilizado para la comisión de delitos, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Junto con Ramón "N" fueron detenidos Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández, identificados como colaboradores directos.
Ramón "N" cuenta con historial delictivo desde 2012, cuando fue detenido como una de las figuras principales del CJNG, y fue liberado en 2022, sostuvo la dependencia federal. Las personas presuntamente realizaban labores de apoyo logístico, distribución de droga y resguardo de armamento en la capital queretana.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro brindó colaboración institucional para la localización del objetivo prioritario mediante personal de la Policía de Investigación del Delito y de la Policía Estatal, enfatizó el gobierno estatal. La zona de operación de "Los Lavadora" se considera un foco rojo por los asaltos contra vehículos particulares y transporte de carga en la autopista México-Querétaro.