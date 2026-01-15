Detienen a "El Moncho", líder de célula del CJNG en Querétaro

Ramón "N", operador de "Los Lavadora" vinculado al CJNG, coordinaba robos al autotransporte en la México-Querétaro; seis personas detenidas en Santiago de Querétaro.

La detención fortalece la seguridad en la carretera México-Querétaro, considerada foco rojo por robos violentos al autotransporte.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 14 de enero de 2026. — Autoridades federales detuvieron a Ramón "N", alias "El Moncho", identificado como operador de la célula delictiva "Los Lavadora", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Santiago de Querétaro.

El operativo coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo del gobierno de Querétaro, permitió la captura de seis personas, informó el secretario Omar García Harfuch.

El detenido coordinaba robos al autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la autopista México-Querétaro, explicó el funcionario federal. Las personas detenidas están presuntamente relacionadas con una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, precisó la Secretaría de Seguridad federal.

La organización criminal está vinculada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio, detalló García Harfuch. La detención se concretó mediante cateos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en zonas residenciales de la capital queretana, específicamente en Juriquilla y El Refugio.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos de diversos calibres, un tráiler, envoltorios con presunta droga y material presuntamente utilizado para la comisión de delitos, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Junto con Ramón "N" fueron detenidos Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández, identificados como colaboradores directos.

Ramón "N" cuenta con historial delictivo desde 2012, cuando fue detenido como una de las figuras principales del CJNG, y fue liberado en 2022, sostuvo la dependencia federal. Las personas presuntamente realizaban labores de apoyo logístico, distribución de droga y resguardo de armamento en la capital queretana.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro brindó colaboración institucional para la localización del objetivo prioritario mediante personal de la Policía de Investigación del Delito y de la Policía Estatal, enfatizó el gobierno estatal. La zona de operación de "Los Lavadora" se considera un foco rojo por los asaltos contra vehículos particulares y transporte de carga en la autopista México-Querétaro.

