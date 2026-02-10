"Los Salazar" estaban en Querétaro pero no operaban: Kuri

Kuri González asegura que detenidos por la FGR no extorsionaban ni distribuían droga en la entidad.

Gobernador Mauricio Kuri González habla sobre detención de integrantes de Los Salazar en Querétaro durante conferencia Café con Kuri

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, confirmó la presencia de "Los Salazar" en la entidad durante su conferencia semanal.

Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Integrantes del grupo criminal "Los Salazar", detenidos recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, se encontraban en la entidad pero no realizaban actividades delictivas locales, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González.

Según el mandatario, no se tiene registro de extorsiones ni distribución de droga vinculadas a los detenidos dentro del territorio queretano.

La detención de "Los Salazar" en Querétaro se produjo como parte de operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales.

La presencia del grupo criminal en la entidad se explica, según Kuri González, por la ubicación estratégica del estado en el centro del país y su conexión con vías de tránsito como la carretera 57.

Hasta el momento, la FGR no ha detallado públicamente los cargos específicos ni las circunstancias de la captura.

"Sabemos que no operaban aquí, sabemos que aquí estaban, aquí se juntaban, pero aquí no operaban", indicó el gobernador durante su conferencia Café con Kuri.

Kuri González precisó que la información disponible descarta operaciones criminales locales de los detenidos.

El mandatario sostuvo que los operativos de seguridad deben mantenerse de forma permanente y explicó que las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas como cámaras de vigilancia, drones y labores de inteligencia para reforzar la vigilancia.

"La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los municipios y la FGR están trabajando todos los días", detalló.

Coordinación institucional para evitar asentamiento de grupos criminales

El objetivo principal, según el gobernador, es evitar que grupos delictivos se asienten en Querétaro, por lo que se continuará reforzando los patrullajes en distintos puntos de la zona metropolitana.

Kuri González instruyó al secretario de Gobierno a mantener el diálogo con autoridades municipales para atender cualquier situación que pudiera generar inestabilidad.

El gobernador subrayó que se debe privilegiar la coordinación institucional por encima de confrontaciones políticas, y reconoció que la posición geográfica del estado obliga a sostener operativos continuos.

"Hay que entender que estamos en el centro del país, tenemos que estar haciendo esta operatividad", aseveró.

Este medio solicitará a la FGR información adicional sobre los cargos que enfrentan los detenidos y las líneas de investigación vinculadas a la presencia de "Los Salazar" en la entidad.

